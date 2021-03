FRANCE :: CA Y EST: LE SOMMET INTELLIGENCE AFRIQUE EST LANCE APRES DES MOIS DE PREPARATION

Rejoignez-nous pour le 1er sommet virtuel 100% gratuit en ligne qui rassemble les entrepreneurs de la diaspora africaine

Ce sommet se tiendra du 21 au 28 Mars 2021.

Sont reunis 32 INTERNENANTS d'exception qui vont vous partager leur expertise sur trois grandes

thématiques : La famille, L'entreprenariat, Le bien-être et La santé.Nous vous reservons beaucoup d'autres surprises

Pour vous inscrire

Pourquoi ce sommet ?

Nombreux êtes-vous à avoir des projets de différentes envergures à réaliser en Afrique. Nombreux êtes-vous aussi à manquer de temps, de ressources, de repères, de modèles, de références dans la conception et la mise en place de vos projets.

Et s’il existait une possibilité de rencontrer d’autres entrepreneurs et porteurs de projets autour de ces thématiques entrepreneuriales ? Et si vous aviez l’opportunité d’apprendre auprès d’experts et de collaborer avec des personnes qui comme vous sont à la recherche de idées et de ressources ?

C’est ce que nous vous proposons à travers ce sommet.

En nous appuyant sur notre expérience personnelle, nous sommes persuadées que nous, entrepreneurs de la Diaspora et pas que, devons être plus que solidaires pour donner vie à nos projets et faire grandir notre continent.

Nous sommes convaincues que la diaspora africaine dispose d’idées innovantes et nous souhaitons participer activement à leur éclosion. Parce qu’ensemble nous sommes plus forts, nous voulons unir nos forces pour rassembler la diaspora et éveiller les consciences.

Qui sommes nous?

Nous sommes Amina Ndam et Aïcha Camin, sœurs et amies dans la vie. Nous avons fait des choix radicaux dans nos vies pour leur donner un sens. Le chemin n’a pas été simple, mais nous l’avons parcouru ensemble. C’est cette solidarité que nous voulons partager avec vous à travers le Sommet Intelligence Afrique

Les valeurs

Avec VOUS, nous avons l'ambition de :

- RASSEMBLER la diaspora autour d’un projet commun qu’est le développement de l’Afrique par l’entreprenariat.

- CO -CREER une dynamique constante autour d’un groupe de travail constitué de personnes engagées dans l’innovation et la création de ressources pour notre continent.

- TRANSMETTRE les valeurs de solidarité, d’entraide et de partage.

Pour mieux nous connaître ?

Qui est Amina ?

Je suis Amina Ndam, Conférencière et Coach depuis 2018. J'accompagne les cadres, les dirigeants et les chefs d'entreprises qui souhaitent avoir un impact positif dans leur vie à se libérer pour se reconnecter à leur puissance intérieure.

Qui est Aicha ?

Je suis Aïcha Camin, Coach, Auteure et Conférencière. J’accompagne les entrepreneurs de la diaspora dans la concrétisation de leur projet aligné à leur nature profonde par ma méthode "Être et Faire pour Avoir".