CAMEROUN :: Retro, Paris: Jean - Jacques Ekindi et Célestin Djamen assistent au lancement du CCD :: CAMEROON

Paris, 29 avril 2006. Réunis à la Bourse de travail à Paris (France), plusieurs grosses pointures de la politique camerounaise ont assisté au lancement des activités du Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD), structure aujourd'hui dirigé par Robert Waffo Wanto.

Le C.C.D. est une association régi par la loi française de 1901, créée en 2005. Elle est une fédération composée de plusieurs associations et personnalités camerounaises.

Que du beau monde à la tribune en 2006 !

Les fondateurs du CCD avaient battu le rappel avec la présence des personnalités suivantes :



- Jean-Jacques Ekindi, le président du Mouvement Progressiste (MP). Ekindi critiqua le RDPC qu'il qualifia d'ailleurs de cercle viscieux où l'on y vient pour ses propres intérêts

- Le "général" Robert Waffo Wanto, ancien leader des mouvements estudiantins des années 90, leader du Front Panafricain (F.P.), réclama l'alternance politique au sommet de l'Etat



- Mohamadou Ahidjo, le fils de l'ex-président de la République Amadou Ahidjo par ailleurs principal dirigeant de la communauté urbaine de Garoua.

- Siméon Kuissu, militant et ex-SG de l'UPC,

- Patrice Ekwe Edimo Silo membre du MP, section France,

- Célestin Djamen, sympathisant du SDF et dirigeant de l'Union pour la Démocratie Active (U.D.A.),

- Frédéric Fenkam, Journaliste et personnalité de la société civile,

- Jean-Pierre Djemba de l'UPC véritable,

- Paul Yamga, ex-Sdf et président d'Action citoyenne,

- Alex Djodom Kamga de la société civile et par ailleurs membre de la Société Civile de la Diaspora Progressive (S.C.D.P.),

- Karl Ekindi du Comité International pour l'Informatisation des Elections Africaines (CIIEA)

- Jacques Mégam de l'Association des Réfugiés Africains de France (A.R.A.F.)

Que sont-ils devenus?

Les téméraires

Robert Waffo Wanto, 53 ans, est toujours actif au premier rang des dirigeants du CCD. Il est désormais poursuivi devant la justice française dans le cadre de l'affaire du saccage de l'ambassde du cameroun qui avait eu lieu le 26 janvier 2019 à Paris.

Siméon Kuissu, 66 ans, a quitté l'UPC pour rejoindre les rangs du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto en juin 2019.



Célestin Djamen est depuis lors devenu le secrétaire national aux droits de l’homme du MRC. Il n’avait pas mis les gants récemment pour critiquer le choix Maurice Kamto, le président de son parti de boycotter les élections législatives et municipales du 9 février 2020.

Les décalés

Jean - Jacques Ekindi, 75 ans, est le principal promoteur, avec le soutien du gouvernement, de la Foire Internationale de Douala pour le Développement. Cela depuis 2009. Il a récemment jugé scandaleux les propos du président français Emmanuel Macron, à l’endroit du président Biya, interpellé lors du salon de l’Agriculture à Paris par l’activiste Calibri Calibro. Il était candidat du Mouvement Progressiste (M.P) aux récentes élections législatives dans le département du Wouri.

Après l'assaut du trio Gervais Younkep, Christophe Junior Zogo et Robert Wanto contre Paul Biya le 7 Décembre 2013 à l'Hôtel Le Meurice. Patrice Ekwe Silo Edimo membre s'était désolidarisé, puis avait quitté le CCD en 2014.

D'abord candidat aux élections municipales de Douala 1er pour le compte du Mouvement Progressiste (M.P), Patrice Ekwe Edimo Silo a finalement renoncé à concourir.

Mohamadou Badjika Ahidjo est désormais ambassadeur itinérant désigné par Paul Biya. Il a été installé le 14 janvier 2020 au poste de président du conseil d’administration de la Société hôtelière du Littoral (SOHLI), structure para-étatique qui gère notamment l’hôtel Sawa à Douala.

Quant à Jacques Mégam, il exerce la profession d'avocat aujourd'hui en France.