FRANCE :: SEMAINE CULTURELLE ET SPORTIVE DE GRIGNY 2025

Organisée par l'UGBD avec l’accompagnement de la Mairie de Grigny et le Parrainage du CPATC

Ce samedi 7 juin 2025, la ville de Grigny a vibré au rythme d'un grand gala de boxe placé sous le thème "Solidarité et Paix".

Un événement d'exception

La particularité de cette édition résidait dans la présence d'invités prestigieux :

- De nombreux élus et personnalités ont honoré l'événement de leur présence.

- Une délégation imposante du Conseil Panafricain des Autorités Traditionnelles et Coutumières (CPATC), venue spécialement d'Afrique et d’Asie.

Des figures emblématiques à l'honneur

Parmi les illustres participants :

- Sa Majesté Dr Elong Kotto, Président en exercice du CPATC et Chef traditionnel du village Mbanya (Douala 5, Cameroun), parrain de cette 10ᵉ édition.

- Sa Dignité Stiig Waever, Conseiller Spécial du siège, arrivé de Bangkok pour l'occasion.

- Sa Majesté Nicoué Kpatakpatakou II, Chef Supérieur d'Agoué et Roi de la Civilisation Guin (Bénin).

- Sa Majesté Djengue Gaston, Chef du village Nono (Canton Ewodi Bwélé, Cameroun).

- Une forte représentation traditionnelle de la place parisienne venue rehausser l'éclat de la soirée, sous la conduite de Prince Duc DIKA Din II (Cameroun), Point Focal CPATC en France.

Un succès collectif

Coordonné par le Prince TOGBAHOUN Rombo (Bénin), Président de l'UGBD ce gala a réuni :

Des sportifs de haut niveau

Un public engagé autour des valeurs de culture traditionnelle, de solidarité et de cohésion sociale.

Remerciements

Au nom de l'UGBD et du CPATC, nous exprimons notre profonde gratitude à :

Notre Maire et aux élus municipaux

Tous les membres du CPATC et les Rois ayant effectué le déplacement

Les mamans, bénévoles, stagiaires et tous ceux qui ont contribué avec cœur à la réussite de l'événement.

Votre soutien – logistique, moral ou humain – a fait de ce gala un succès retentissant. Vous incarnez l'âme de notre association et permettez à l'UGBD de continuer à vivre, vibrer et grandir.

Avec toute notre gratitude,

L’équipe de l’UGBD

Vive Grigny !

Vive l'UGBD !

Vive le CPATC !