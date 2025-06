FRANCE :: POURQUOI CERTAINS ARTICLES DEVIENNENT PAYANTS ?

L’encre a un prix, la pensée une valeur

Depuis bientôt deux ans, nous écrivons pour éclairer. À travers nos récits, nos enquêtes, nos chroniques, nous avons tenté de comprendre le monde et de le raconter avec justesse, avec style, avec une fidélité farouche à nos idéaux. Aujourd’hui, plus de 2 500 articles ont vu le jour sur notre plateforme, fruits mûris de nuits de travail, de recherches fouillées, de discussions passionnées, c’est dire comment derrière chaque article, il y a une veillée d’âme. Plus de 3 millions de lecteurs sont venus s’abreuver à cette source. Tous saluent la qualité. C’est une fierté. Mais c’est aussi une responsabilité. Car, payer pour lire, c’est militer pour l’intelligence.

Il s’agit de donner du sens à votre lecture. Si nous avons décidé de franchir ce cap, et qu’il est désormais nécessaire de s’abonner et de payer pour lire certains articles, c’est parce que nous voulons que chacun comprenne notre choix : l’abonnement est un soutien essentiel, destiné à améliorer nos outils, en raison du travail conséquent fourni par la rédaction (investigation, qualité d’écriture, accès aux archives, expertise, enquêtes approfondies, dossiers fouillés ou articles à visée éducative, juridique ou philosophique). Rien de plus. C’est un choix mûri, réfléchi, assumé. Car derrière chaque ligne écrite, il y a un coût réel, un coût qui nous permet d’avoir la primeur, pour mieux vous offrir la vôtre. Précisons toutefois pour continuer que ce travail a été confié à un véritable spécialiste des archives. Surnommé affectueusement « Le Mammouth ». Il fut un grand chroniqueur. Aujourd’hui patriarche, il s’est révélé comme un journaliste chevronné, un historien respecté, une mémoire vivante de notre époque. Âgé de 85 ans, il aura la charge d’animer cette rubrique avec la richesse de son expérience et la profondeur de son regard.

Pourquoi faire payer ?

Parce qu’informer a un prix.

Parce qu’enquêter prend du temps.

Parce que les informations rares, on nous fait payer cher. Le bon journaliste ne se contente pas de ce qui circule ; il gratte, vérifie, confronte. Il cherche au-delà du visible, là où les autres ne vont pas, là où le silence règne souvent. Une bonne info naît souvent dans la patience, parfois dans le danger, toujours dans l’honnêteté intellectuelle. À l’ère du buzz et des réseaux, il faut résister à la tentation d’être le premier. Une bonne information est exacte, non pas rapide. Elle repose sur des faits solides, sur des mots pesés, sur une volonté de faire comprendre, non d’impressionner. Ce n’est pas parce qu’un sujet est moins médiatisé qu’il est moins pertinent. Le journaliste avisé sait lire les marges, écouter les oubliés, creuser les banalités. Il fait émerger l’essentiel caché dans l’anodin. Il réactualise les faits passés depuis des nombreuses années. Dans beaucoup de faits passés nous avons eu accès de 1950 à nos jours. l’Afrique secrète sera au cœur d’Afriksurseine.

Souvenez-vous depuis deux ans, nous avons fonctionné sur la base du bénévolat. Une trentaine de pigistes, installés aux quatre coins du monde, ont écrit, couvert des événements, décrypté des situations complexes. Ils l’ont fait par passion, par engagement, parfois même au péril de leur confort. Mais aujourd’hui, si nous voulons les rémunérer à leur juste valeur, si nous voulons maintenir notre indépendance, si nous voulons continuer à écrire loin des logiques d’algorithmes et des injonctions publicitaires, nous devons être soutenus. L’actualité est riche chaque jour. Les réseaux sociaux nous ont permis de rattraper la vie qui nous échappait, celle qu’on ne nous montrait pas, la vie telle qu’elle est. Mais au-delà de ce que l’on voit, il reste ce qui demeure invisible. Nous y avons accès, et nous le mettrons à disposition de nos abonnés.

Ce que vous soutenez avec votre abonnement. Un média libre. Un média intelligent. Un média courageux.

Votre abonnement (5 euros par mois, 50 euros par an) ne vous ouvre pas seulement la porte d’une salle de lecture : il vous fait entrer dans une communauté. Celle de ceux qui savent qu’une information n’est jamais neutre, jamais gratuite, et que les vérités essentielles méritent d’être protégées. Vous y découvrirez des contenus inédits :

– des analyses exclusives sur les enjeux politiques et sociaux de notre continent,

– des dossiers d’archives sensibles, que nous avons volontairement gardés sous clé,

– des ressources éducatives de haut niveau : commentaires d’arrêt, sujets de mémoire, synthèses philosophiques, études juridiques, autant d’outils précieux pour les étudiants, chercheurs, enseignants ou passionnés.

Un abonnement pour valoriser l’intellect.

Notre ambition est claire : offrir un journalisme exigeant, rigoureux, mais aussi littéraire, sensible, audacieux. Nous voulons redonner du poids à chaque mot, faire de chaque article un outil de réflexion, un tremplin vers d’autres lectures, d’autres horizons. Certains de nos textes mêlent fiction et reportage, sensualité du style et précision des faits. Ce sont des textes que l’on garde, que l’on cite, que l’on annote. Des articles qui valent d’être lus, et donc d’être payés. Un soutien qui dépasse la simple lecture. Afriksurseine est aussi une entreprise, avec ses réalités économiques : hébergement, référencement, salaires, électricité, charges fiscales. La publicité ne couvre rien, ou presque. Nous avons longtemps tenu bon, seuls. Mais aujourd’hui, nous voulons aller plus loin, mieux vous servir, et bientôt, lancer un magazine, pensé comme une extension de ce site. Votre contribution servira à cela. Elle nous permettra de grandir, sans perdre notre âme.

Le mot de la fin : choisir la profondeur

Dans une époque saturée de contenus gratuits, souvent creux, parfois dangereux, nous faisons un pari à contre-courant : celui de la profondeur. Un article payant sur Afriksurseine n’est pas une barrière : c’est un sceau de qualité. Une promesse d’exigence. Une reconnaissance du travail accompli.

S’abonner, ce n’est pas simplement lire. C’est s’engager pour une autre idée du journalisme. C’est rejoindre une aventure intellectuelle et collective. C’est nous aider à durer.