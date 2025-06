FRANCE :: Le styliste Mason Ewing visé par 13 plaintes pour viols : une enquête ouverte à Meaux

Le monde de la mode et de l’audiovisuel est secoué par une affaire judiciaire d’une rare intensité. Le styliste et réalisateur franco-camerounais Mason Ewing, aujourd’hui installé aux États-Unis, fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte à Meaux après le dépôt de 13 plaintes pour viols et agressions sexuelles.

D’après les révélations de BFMTV, les plaignants, tous de sexe masculin, accusent l’artiste malvoyant de faits graves qui se seraient déroulés dans le cadre de castings organisés en France. Selon plusieurs témoignages, ces rendez-vous professionnels étaient suivis d’attitudes déplacées et parfois d’actes sexuels imposés. Les récits décrivent un schéma similaire : invitations à domicile, essais supposés, puis agressions.

Parmi les plaignants, Damien affirme avoir été violé après avoir passé la nuit chez Mason Ewing. Nicolas, quant à lui, dit avoir été victime d’attouchements alors qu’il n’avait que 18 ans. Le créateur nie l’ensemble des accusations. Son avocat, Me Samir Lassoued, affirme que son client « ne se reconnaît pas dans les comportements décrits » et qu’il n’a « jamais eu un comportement de violeur ».

L’affaire est désormais entre les mains du commissariat de Meaux, en Seine-et-Marne. Si les éléments recueillis sont jugés suffisants, une information judiciaire pourrait être ouverte et déboucher sur une mise en examen. Me Géraldine Vallat, qui défend plusieurs plaignants, demande qu’un juge d’instruction soit rapidement saisi pour faire toute la lumière sur les faits.

Ce dossier relance le débat sur la protection des jeunes talents dans les secteurs artistiques, où la frontière entre opportunité professionnelle et abus de pouvoir peut être dangereusement floue. Alors que Mason Ewing a bâti sa notoriété en conjuguant créativité et résilience face à son handicap visuel, cette affaire jette une ombre lourde sur sa réputation.

L’évolution judiciaire du dossier sera suivie de près, tant par le public que par les professionnels de la mode et du cinéma. Le temps judiciaire dira si les accusations débouchent sur des poursuites formelles ou un non-lieu, mais la parole des victimes, elle, a désormais franchi les murs du silence.