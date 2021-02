CAMEROUN :: LES METIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE PRESENTES AUX ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE DE DOUALA :: CAMEROON

A l’occasion de la fête de la jeunesse, les cadres de Bolloré Transport & Logistics ont présenté le mercredi 10 février 2021 aux étudiants de l’Université de Douala, les métiers et les opportunités d’emplois dans le secteur de la logistique.

C’était à l’amphithéâtre 200 de l’Ecole Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (Essec) dans le cadre de la 2e édition de « L’opération Carrière » organisée par les diplômés de cette institution à l’occasion de la célébration de la fête de la Jeunesse au Cameroun.

Claude Essomba, Directeur des Systèmes d'Information de Bolloré Transport & Logistics région Golfe de Guinée et Delphin Yimga, Directeur des Solutions Maritimes de Socopao ont notamment échangé avec l’assistance sur les profils de carrière, les conditions d’accès et de développement chez Bolloré Transport & Logistics.

« À travers la présentation par nos cadres camerounais de nos métiers, BolloréTransport & Logistics s’engage auprès des jeunes talents locaux en favorisant la découverte de ses métiers. Grâce àde nombreuses actions ciblées (conférences métiers, ateliers RH, accueil de stagiaires...), BolloréTransport & Logistics souhaite ainsi s’inscrire comme un employeur de référence dans la région. En effet, ces étudiants représentent pour nous un vivier de futurs cadres à potentiel pour nos différentes filiales», déclare Mohamed Diop, Directeur région Golfe de Guinée de Bolloré Transport & Logistics.

Bolloré Transport & Logisticscontribue ainsi au renforcement du dispositif public d’encadrement et de formation de la jeunesse de l’Université de Douala. L’entreprise a offert en 2020 une centaine d’abonnements aux étudiants de l’ESSEC et de la Faculté de Génie industriel à la bibliothèque numérique. L’entreprise a aussi rénové en septembre 2020, l’Amphithéâtre 100 de l’ESSEC.

Chaque année, Bolloré Transport & Logistics accueille, soutient et responsabilise plus de 500 étudiants à travers ses filiales à la fois dans des métiers opérationnels (supply chain, logistique, transport, shipping, génie civil, portuaire, ferroviaire, gestion de projets industriels, commerce...)mais aussi dans les fonctions supports (finance, droit du transport, systèmes d’information, ressources humaines, marketing...).

À propos de Bolloré Transport & Logistics Cameroun

Présent au Cameroun dans la logistique, le transport ferroviaire (Camrail), et la manutention portuaire (Kribi Conteneurs Terminal, SEPBC), Bolloré Transport & Logistics emploie aujourd’hui plus de 5000collaborateurs. L’entreprise participe activement au développement du Cameroun et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. Bolloré Transport & Logistics mène également des actions pour les populations en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement.

