CAMEROUN :: Les billets d’Alain Ndanga : de quoi je me mêle ? :: CAMEROON

« Il faut respecter les hommes qui ont vécu », dixit un chanteur congolais. Ça sonne très bien dans une campagne présidentielle au Cameroun où deux candidats, dans leur slogan de propagande, se querellent autour du mot « espérance ».

Qui a plagié qui ? A la lecture, l'un accuse et l'autre se défend en bombant le torse. De toutes les façons, tant que nous avons le gouvernail, nous pouvons tout nous permettre : dénigrer les autres, insulter, frauder, bref faire tout dans le sens de remporter au soir du jour dit.

Aussi, nous permettre après avoir gagné, (par tous les moyens), de condamner les discours de haine et de propager dans une extraordinaire rhétorique le sacro (ou sacré)saint mot : « vivre ensemble ».

Pourtant les hommes qui ont vécu ont été habitués à des slogans inspirés de celui qui tient la barque Cameroun :

« L'homme lion en 1992. Le meilleur choix en 1997. Le septennat des grandes ambitions en 2004. Le septennat des grandes réalisations en 2011. La force de l'expérience en 2018 ». Et pour revenir au « septennat des grandes espérances » qui divise.

On n'est pas fort par la force de ses idées , mais on est fort par la force de ses bras, longs de jour comme de nuit.

« Mangeons et vivons » peut-être en 2032. Pourquoi pas? De quoi je me mêle même ?

