CAMEROUN :: ELECTION PRESIDENTIELLE DU 12 OCTOBRE 2025: COMMUNIQUE D’INTERET NATIONAL ET INTERNATIONAL :: CAMEROON

Rectification, démenti, information et recommandation pour la bonne intelligence de tous les partenaires et amis du Cameroun,de toutes les citoyennes et citoyens de notre pays,des entrepreneurs, hommes d’affaires et opérateurs économiques, de tous les secteurs d’activité

Non au discours de la peur, non à la stratégie de l’intimidation, de l’inquisition, des intrigues et des comparaisons inappropriées.

1 - Le Cameroun s’apprête à vire le 12 octobre 2025, une journée électorale comme les autres, portant sur la charge de la présidence de la république, le sommet de l’exécutif et la plus haute responsabilité nationale et internationale de l’Etat.

2 – Cette élection comme toutes les autres, suscite un intérêt croissant qui donne lieu au sein de la population ainsi que de la diaspora, à de multiples supputations, projections, propositions et commentaires.

3 – Si les commentaires et projections n’ont rien d’extraordinaires, certains discours fondés sur des stratégies explicites, malveillantes et malsaines de promotion de la peur, n’ont aucun sens ni fondement sérieux et crédible.

4 – Certes le contexte historique, les ambitions des uns et des autres, la soif de renouvellement générationnelle ainsi que les aspirations légitimes de mutations positives pour une société plus juste, mieux gouvernée, plus tolérante et réconciliée, constituent l’expression des attentes réelles. Le phénomène, faudrait-il le rappeler, peut être observé sous tous les cieux. Ce n’est pas la succession de gouvernements en France qui nous démentiront, ni l’invasion de la capitale américaine par des hommes en armes pour mater des colères populaires. Mais, de là à prédire, à médire, et à condamner verbalement une nation à la destruction et à la guerre civile, frise l’inacceptable manipulation.

5 – Le Cameroun est et demeure un pays de diversités culturelles, toute chose qui a favorisé la relative stabilité qu’elle a connue depuis l’indépendance, et sans aucun doute également, les crises de toutes intensités au seuil de sa maturité actuelle comme l’attente le NOSO, de même que des mémorandums régionalistes. Nous nous en félicitons, et y voyons un appel à plus de réflexions positives, à plus de prudences dans nos actes et déclarations, et non une source de dangers et de guerres civiles.

En tout état de cause, tous ceux qui sont et restent avec le Cameroun, étrangers et nationaux, investisseurs et touristes, doivent se rassurer de ce que, l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, ne fait courir aucun danger quelconque au pays, et ne changera rien, l’hospitalité, le sentiment national ainsi que les valeurs fondamentales de la nation. Il n’y a par conséquent aucune raison de secréter la peur ou la démission des responsabilités, la rétention, l’abstraction ou la délocalisation des investissements. La paix règnera.

Aux citoyennes et aux citoyens camerounais, il faut être positif, et se rendre aux urnes avec foi, conscience, responsabilité et patriotisme pour accomplir son devoir le 12 octobre.

Avant, pendant et après, nous resterons le même pays, solidaire, chaleureux, accueillant et tourné vers l’avenir. Demain, se sera sans aucun doute, un gouvernement élargi, rajeuni, plus représentatif, résolument à l’écoute et déterminé à se donner les moyens de répondre aux attentes. Tout se fera avec intelligence et sagesse, sans violence et pacifiquement. Il n’y aucune raison de partir, de s’enfuir ou de propager le désespoir. There is no place bettrer than home./.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp