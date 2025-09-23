Camer.be
Sam Saverin Ango incarcéré : son ex-femme porte plainte pour braquage et tentative d'assassinat
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Sam Saverin Ango incarcéré : son ex-femme porte plainte pour braquage et tentative d'assassinat :: CAMEROON

Le journaliste  Sam Saverin Ango a été placé en détention hier suite au dépôt d'une plainte par son ex-épouse. La plaignante l'accuse de plusieurs infractions graves. Cette affaire judiciaire prend une dimension particulière en raison des allégations concernant des protections politiques dont se prévaudrait l'accusé.

Selon les éléments de l'enquête, l'ex-madame Ango affirme que Sam Saverin Ango multiplie les déclarations assurant qu'il bénéficie de soutiens influents. Le mis en cause aurait notamment mentionné l'appui de Samuel Eto'o, président de la Fédération cameronaisse de football. Ces protections supposées lui donneraient selon ses dires l'assurance de recouvrer rapidement la liberté au niveau du parquet.

Cette affaire s'inscrit dans un contexte où les questions de justice camerounaise et d'éventuelle impunité font régulièrement débat dans l'espace public. Les accusations portées contre Sam Saverin Ango, si elles sont avérées, représentent une affaire criminelle d'une particulière gravité. Les enquêteurs devront déterminer le bien-fondé des charges retenues contre le journaliste ainsi que la véracité des allégations concernant ses prétendues relations politiques.

La situation révèle également les tensions persistantes entre l'ex-couple, dont la séparation semble avoir engendré un contentieux particulièrement conflictuel. Le système judiciaire camerounais est maintenant saisi de cette affaire qui pourrait avoir des répercussions sur le plan politique si les connections alléguées venaient à être confirmées. Les prochains jours devraient apporter des éclaircissements sur cette affaire aux multiples facettes.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#SamSaverinAngo #SamuelEtoo #RDPC #JusticeCameroun #AffaireJudiciaire #ActualiteCameroun #FaitsDivers

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Sam Saverin Ango incarcéré : son ex-femme porte plainte pour braquage et tentative d'assassinat
Audience choc au procès Zogo : un gendarme révèle avoir refusé d'exécuter un ordre illégal
SCANDALE AU TPI DE DSCHANG : Charles Soh refuse son propre procès !
Education : Douala accueille un atelier régional sur la santé mentale des enseignants
Prix Ramsès 2025 : « The Original Place », l’hôtel qui raconte l’Afrique
La Gendarmerie nationale camerounaise démantèle un gang de 12 meurtriers présumés
10 ans sans salaire impayés: Les employés des Télécentres communautaires au bord du gouffre
Décès brutal du journaliste Pierre Laverdure Ombang
Avant l'ouverture de la campagne présidentielle au Cameroun, Paul Biya serait annoncé en Suisse
Diamond Hustle - EXCLUSIF !
Le ministre Ngallè Bibehe porte secours après un accident sur l’axe Yaoundé-Douala
Jean De Dieu Momo impuni malgré sa condamnation en France pour injures racistes
Devenez Rédacteur

Les + récents

22:56
Scrutin présidentiel 2025 : Issa Tchiroma dénonce des manœuvres anticonstitutionnelles

Scrutin présidentiel 2025 : Issa Tchiroma dénonce des manœuvres anticonstitutionnelles
20:20
Bouba Ngomena dément son implication dans un collectif pour la réélection de Paul Biya

Bouba Ngomena dément son implication dans un collectif pour la réélection de Paul Biya
20:01
Sam Saverin Ango incarcéré : son ex-femme porte plainte pour braquage et tentative d'assassinat

Sam Saverin Ango incarcéré : son ex-femme porte plainte pour braquage et tentative d'assassinat
14:16
Mamadou Mota annonce des sanctions contre les militants soutenant un candidat sans l'accord de Kamto

Mamadou Mota annonce des sanctions contre les militants soutenant un candidat sans l'accord de Kamto
12:34
Absence remarquée d'un candidat à la présidentielle camerounaise 2025 : analyse

Absence remarquée d'un candidat à la présidentielle camerounaise 2025 : analyse

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo