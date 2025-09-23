-
CAMEROUN :: Sam Saverin Ango incarcéré : son ex-femme porte plainte pour braquage et tentative d'assassinat :: CAMEROON
Le journaliste Sam Saverin Ango a été placé en détention hier suite au dépôt d'une plainte par son ex-épouse. La plaignante l'accuse de plusieurs infractions graves. Cette affaire judiciaire prend une dimension particulière en raison des allégations concernant des protections politiques dont se prévaudrait l'accusé.
Selon les éléments de l'enquête, l'ex-madame Ango affirme que Sam Saverin Ango multiplie les déclarations assurant qu'il bénéficie de soutiens influents. Le mis en cause aurait notamment mentionné l'appui de Samuel Eto'o, président de la Fédération cameronaisse de football. Ces protections supposées lui donneraient selon ses dires l'assurance de recouvrer rapidement la liberté au niveau du parquet.
Cette affaire s'inscrit dans un contexte où les questions de justice camerounaise et d'éventuelle impunité font régulièrement débat dans l'espace public. Les accusations portées contre Sam Saverin Ango, si elles sont avérées, représentent une affaire criminelle d'une particulière gravité. Les enquêteurs devront déterminer le bien-fondé des charges retenues contre le journaliste ainsi que la véracité des allégations concernant ses prétendues relations politiques.
La situation révèle également les tensions persistantes entre l'ex-couple, dont la séparation semble avoir engendré un contentieux particulièrement conflictuel. Le système judiciaire camerounais est maintenant saisi de cette affaire qui pourrait avoir des répercussions sur le plan politique si les connections alléguées venaient à être confirmées. Les prochains jours devraient apporter des éclaircissements sur cette affaire aux multiples facettes.
