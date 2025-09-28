Camer.be
Dans l’affaire qui l’oppose à la CUD, Le tribunal va-t-il rétablir la SCI Bonanjo dans ses droits?
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Dans l’affaire qui l’oppose à la CUD, Le tribunal va-t-il rétablir la SCI Bonanjo dans ses droits? :: CAMEROON

Douala- Cameroun- Faut-il encore croire à la justice camerounaise, cette grande dame souvent maquillée à la hâte, lestée de soupçons de corruption et de trafic d’influence ?  Dans le feuilleton judiciaire qui oppose  la Société Civile Immobilière SCI Bonanjo à la Communauté Urbaine de Douala (CUD), un frémissement s’est produit lors de la dernière audience sans grande amplitude.

L’affaire se corse, la justice s’amenuise.  

Pour brouiller les pistes et maintenir le dilatoire, La CUD excelle dans le  contorsionniste juridique. Entre esquives, absences et pirouettes procédurales, elle a longtemps joué à cache-cache avec les convocations. Le 4 septembre, au cours de l’audience opposant les deux parties, ses avocats ont fait la surprise : aucune  conclusion attendue. Pour maintenir la fuite en avant, Ils ont pointé du doigt un « protocole d’accord en cours de finalisation »  

De quel  protocole s’agit-il ? A la SCI Bonanjo, on ne décolère pas « Une correspondance envoyé en avril, sans signature, sans valeur, sans même un timbre-poste ». Pendant ce temps, la CUD squatte l’immeuble rose  sans bail ni paiement. On est au bout du rouleau entre convocations ignorées, conclusions fantômes, protocoles fantasmés… 

Alors qu’un vrai accord avait été signé en août 2024, stipulant noir sur blanc que la CUD devait plier bagage avant le 31 décembre. Une procédure d’homologation a même été lancée en novembre, mais la CUD a préféré jouer les fantômes devant le juge.

Malgré l’imbroglio crée par la CUD, le tribunal, le tribunal a renvoyé l’affaire au 2 octobre pour transmission au Ministère Public, comme le prévoit l’article 36 du Code de Procédure Civile et Commerciale lorsqu’une entité publique est en cause. Du coup, le spectre d’une réquisition plane, et qui pourrait bien donner raison à la SCI Bonanjo. Et, dans la logique d’une justice indépendante et sans pression aucune, la CUD pourrait se voir priée de déguerpir de l’immeuble qu’elle occupe sans titre ni droit.

On le voit, le ministère public et a désormais l’occasion idéale de rappeler qu’on ne transforme pas un immeuble d’autrui en maison familiale du dimanche. En clair, la justice a enfin l’opportunité de mettre fin à ce numéro de prestidigitation judiciaire.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

EDUCATION : LE VILLAGE GUERVOUM ET SON ECOLE AU MUR DE VENT
Les dépenses somptuaires de l'entourage présidentiel à Genève font scandale
Dans l’affaire qui l’oppose à la CUD, Le tribunal va-t-il rétablir la SCI Bonanjo dans ses droits?
Crise anglophone au Cameroun : le discours du MINAT en décalage avec la réalité sécuritaire
CONDAMNATION DE NICOLAS SARKOZY: Cette expérience de chef d’Etat valait-elle la peine d’être vécue ?
Inauguration de l’atelier central de confection des armées et de la gendarmerie
Guy Wandji : « il y a une chance pour l’Afrique de sortir de la pauvreté par le numérique et l’IA »
Faux diplômes au Cameroun : le Mindef radie plus de 1000 candidats après une fraude massive
Cameroun -Tchad : signature d’un Accord de Partenariat de Défense pour renforcer la sécurité commune
Nouvelle année au Cersom: Des bons résultats scolaires pour les enfants sourds et malentendants
TA’A TADIE TSEMO veut explorer la science ancestrale Africaine à travers les Mathématiques
Mifi : Mbe Idriss Confiance clôture sa caravane humanitaire en apothéose
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:37
EDUCATION : LE VILLAGE GUERVOUM ET SON ECOLE AU MUR DE VENT

EDUCATION : LE VILLAGE GUERVOUM ET SON ECOLE AU MUR DE VENT
14:20
Les dépenses somptuaires de l'entourage présidentiel à Genève font scandale

Les dépenses somptuaires de l'entourage présidentiel à Genève font scandale
12:00
Dans l’affaire qui l’oppose à la CUD, Le tribunal va-t-il rétablir la SCI Bonanjo dans ses droits?

Dans l’affaire qui l’oppose à la CUD, Le tribunal va-t-il rétablir la SCI Bonanjo dans ses droits?
11:53
Campagne de Paul Biya : Chief Dion Ngute demande au Sud-ouest de ne pas couper le vieux cacaoyer

Campagne de Paul Biya : Chief Dion Ngute demande au Sud-ouest de ne pas couper le vieux cacaoyer
01:17
Léon Theiller, ex-RDPC, rallie Cabral Libii

Léon Theiller, ex-RDPC, rallie Cabral Libii

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo