Le Gabon dans l'attente des résultats du premier tour des législatives et des élections locales
Le Gabon dans l'attente des résultats du premier tour des législatives et des élections locales

Les bureaux de vote ont fermé leurs portes le Samedi 27 septembre dernier, après une journée électorale marquée par une forte affluence dans plusieurs circonscriptions. Les citoyens, attentifs au processus, ont suivi de près le déroulement du scrutin, certains filmant le dépouillement en direct pour en garantir la transparence.

Ce double scrutin, visant à désigner 145 députés et des milliers d’élus locaux répartis entre conseils régionaux, municipaux et départementaux, constitue un test crucial pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema, élu il y a six mois avec une large majorité. Son parti, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), espère obtenir suffisamment de suffrages pour soutenir le nouveau mandat présidentiel.

La journée électorale s’est déroulée dans un climat globalement apaisé, malgré l’annulation du scrutin à Ntoum, près de Libreville, en raison de tensions locales et de problèmes logistiques.

Dans toutes les autres circonscriptions, le dépouillement se poursuit sous l’œil des observateurs, mais aucun résultat n’a encore été communiqué, y compris par les chaînes publiques.

Un second tour est prévu le 11 octobre dans les circonscriptions où aucun candidat n’aura obtenu la majorité absolue.

