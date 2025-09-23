Camer.be
Audience choc au procès Zogo : un gendarme révèle avoir refusé d'exécuter un ordre illégal
CAMEROUN :: Audience choc au procès Zogo : un gendarme révèle avoir refusé d'exécuter un ordre illégal :: CAMEROON

La reprise du procès Martinez Zogo ce lundi 22 septembre au tribunal militaire de Yaoundé a été marquée par un témoignage-choc et un rebondissement inattendu. Alors que l'audition des témoins de l'accusation devait se poursuivre, une seule déposition a retenu l'attention avant qu'une demande de liberté provisoire ne crée la surprise.

Un officier de gendarmerie, le sous-lieutenant, a déclaré sous serment avoir reçu du Lieutenant-colonel Justin Danwe un ordre direct de "corriger" le journaliste Martinez Zogo. Le militaire a affirmé avoir refusé d'exécuter cet ordre, apportant un élément grave au dossier sur les circonstances de la mort du directeur d'Amplitude FM. Ce témoignage renforce les questions sur les pressions subies par le journaliste avant son assassinat en janvier 2023.

Cet épisode judiciaire crucial pour la liberté de la presse au Cameroun a été immédiatement suivi d'une manœuvre défensive. Une partie des avocats a déposé une requête en liberté provisoire pour leurs clients, arguant de l'absence de risque de fuite. Cette demande a suspendu temporairement les auditions, reportant la suite des dépositions.

L'affaire Martinez Zogo continue de tenir le pays en haleine, symbolisant le combat contre l'impunité des crimes contre les journalistes. La prochaine audience déterminera si la justice autorisera ou non cette mesure de clémence demandée par la défense, sous le regard d'une opinion publique toujours aussi attentive.

