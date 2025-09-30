CAMEROUN :: Zéphyrin Koloko fait don d'un immeuble- siège à la Mujac et 10 millions Fcfa pour sa viabilisation :: CAMEROON

Le président de la Mutuelle des Journalistes et Associés du Cameroun ( MUJAC ), par ailleurs directeur de publication du journal L'Avenir et PDG de l'Agence Camerounaise de Communication ( ACACOM ), Zéphyrin KOLOKO, a fait un don d'un immeuble- siège pour ce regroupement de solidarité des hommes de média et assimilés.

Mais Zéphyrin KOLOKO qui est connu pour son grand coeur, ne s'y est pas arrêté : pour ce siège situé au lieu-dit Chapelle Mvog - Ada à Yaoundé, le président de la MUJAC a débloqué en fonds propres, 10 millions francs CFA pour l'équiper entièrement, afin qu'il soit immédiatement opérationnel.

''Créée pour promouvoir l'éthique et la solidarité entre journalistes et professionnels associés, la MUJAC oeuvre à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail ainsi qu'à la professionnalisation du secteur de la Communication. Dans le même élan, la MUJAC a lancé ses premiers recrutements en vue de constituer une équipe permanente chargée de la gestion quotidienne des préoccupations des membres et du déploiement optimal des projets'' peut-on lire dans le commun que de presse y afférent, et parvenu à notre rédaction.

Et de poursuivre que '' la cérémonie officielle d'inauguration de l'immeuble- siège est en pleine préparation et sera placée sous le haut patronage de Monsieur René Emmanuel SADI, Ministre de la Communication et Porte- parole du gouvernement dont la présence rehaussera l'éclat de cet événement.''

Signé du président de la MUJAC, le communiqué dans sa chute annonce que '' le président du MUJAC réitère sa gratitude à tous les soutiens de cette initiative et réaffirme son engagement à faire de la Mutuelle, un instrument de progrès, de solidarité et de développement pour le secteur de la communication au Cameroun.''

