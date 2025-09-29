Camer.be
NÉCROLOGIE : DECES DU JOURNALISTE ICONAUCLASTE SERGE POUTH.
NÉCROLOGIE : DECES DU JOURNALISTE ICONAUCLASTE SERGE POUTH.

La nouvelle, un véritable coup de massue pour ses pairs et son public,le célèbre homme de médias, très encré dans le domaine de la littérature et des arts est décédé il y'a quelques heures après une longue lutte contre le diabète, confie une source familiale . 

Le nom de Serge Pouth est indissociable de l’émission mythique « Chaude Fréquence », le rendez-vous incontournable du mercredi soir sur la FM 105 de la CRTV à Douala. Aux côtés de Jacques Logmo et d’autres talents, il a incarné l’énergie et l’audace d’une jeunesse avide de culture et de débat.

Muté à Yaoundé la capitale politique du Cameroun, Serge Bertrand Pouth s’est imposé comme un acteur central de la production de contenus sur plusieurs plateformes de la CRTV – radio, télévision et web

Serge Pouth a été longtemps malade et avait même été amputé du pied il y'a quelques mois. 

Paix à son âme. 

Présidentielle 2025 au Cameroun : Paul Biya face à l'épreuve du changement

La CNC interdit les débats politiques, une censure qui interroge

Paul Biya mise sur l'IA pour une campagne fantôme

Adèle EKEDI, une étoile montante au HCCE France 2025 à Paris

