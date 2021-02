FRANCE :: Le PSG vaincu par Lorient : le doublé de Neymar n’a pas suffi

Dimanche 31 janvier 2021, le FC Lorient a affronté le Paris Saint-Germain au cours d’un match acharné. Il s’est soldé par une victoire 3-2 pour les Lorientais, qui jouaient à domicile dans le stade du Moustoir. Malgré les deux penaltys marqués par le chouchou brésilien, Neymar, le PSG a dû s’avouer vaincu en fin de partie. L’équipe de Pochettino a en effet essuyé un but tardif du joueur nigérien Tarem Moffi. Un but décisif qui a alors conduit à une défaite inattendue du PSG, éloignant par la même occasion Lorient de la relégation en Ligue 2. Retour sur ce match fort en rebondissements.

Le PSG passe troisième du classement derrière Lille et l’OL

Ce dimanche, l'équipe de Mauricio Pochettino semblait être aux commandes à l'approche de la phase finale. Grâce aux deux penaltys de Neymar , elle détenait une avance de 2-1. Mais elle a permis à Lorient d'arracher la victoire à la fin, en laissant passer un but décisif de Moffi.

Plus qu’une simple défaite du PSG, ce résultat signifie surtout l’équipe passe en troisième position du classement de Ligue 1, derrière Lille et Lyon. Désormais, les Parisiens ont en effet un point de retard. Et du côté de Lorient, la menace d’être relégué en Ligue 2 s’éloigne peu à peu.

Ces récents événements pourraient avoir un réel impact sur l’issue des prochains matchs de Ligue 1. Avant de parier en direct sur Sportsbet.io , prenez note de tous ces changements et veillez à analyser les matchs précédents. Cela vous aidera à faire des pronostics plus pertinents, et augmentera ainsi vos chances de gagner.

Neymar brille mais Lorient se ressaisit

Durant le match qui l’a opposé au FC Lorient, le PSG s'est montré peu brillant lors des premiers échanges. Notamment, plusieurs joueurs ont assuré une mauvaise défense à la limite de la zone de jeu, ce qui a permis à Laurent Abergel de s'infiltrer et de marquer son superbe but à la 36e minute.

Mais le PSG a égalisé juste avant la pause, avec un but de Neymar à la 44e minute de jeu. Suite à une faute du Lorientais Houboulang Mendes, il a eu l’occasion de marquer un penalty.

Puis plus tard, après 58 minutes de jeu, Neymar a pu marquer un second penalty. Au final, c’est le seul joueur parisien offensif qui a brillé durant ce match. Ce penalty a fait suite à une faute de Mauro Icardi, et a alors permis aux Parisiens de passer en tête.

Malheureusement, le PSG a ensuite régressé et a laissé Lorient contre-attaquer. C’est seulement 10 minutes avant la fin du match que l'égalisation est arrivée. Yoane Wissa a en effet marqué à 80 minutes. Le remplaçant a ainsi couru sur une distance considérable à travers la défense du PSG, avant d'envoyer son tir directement dans le but adverse. Le score fut alors de le 2-2.

Kimpembe déboussolé par Moffi

Enfin, c’est après 1 minute de prolongation que l’impensable s’est produit pour le PSG. Un autre remplaçant, Terem Moffi, a alors devancé Presnel Kimpembe pour marquer le fameux but décisif . Il a ainsi offert à son équipe la victoire dont elle avait tant besoin.

Pour les deux équipes, les affrontements se poursuivent mercredi 3 février. Affaire à suivre…

Désormais, la course au titre se poursuit au sein de la Ligue 1. Grâce à sa victoire contre Dijon le même jour (dimanche 31 janvier), le FC Lille est passé en tête du classement avec 48 points – suivi de près par Lyon (46 points) et le PSG (45 points). Quant au FC Lorient, il est encore à la 18e place, avec 18 points cumulés.