CAMEROUN :: CHAN 2020: POULE C LE MAROC GAGNE SANS BRILLER :: CAMEROON

Les tenants du titre ont eu besoin d'un penalty pour l'emporter face au petit Poucet Togolais

C'est dans un stade de la réunification de Bependa New look que s'est déroulé la rencontre entre le Maroc et le Togo comptant pour la première journée de la poule C ce lundi 18 janvier.

Après une entamée de match plutôt maîtrisée, les marocains vont ouvrir le score à la 25è sur le penalty après deux tentatives par l'intermédiaire de YAHYA Jabrane qui se rendait justice. Il inscrit par la même occasion le premier but en première mi-temps de cette compétition. Et c'est sur ce score d'un but à zéro en faveur du Maroc que les deux équipes vont rentrer aux vestiaires.

En seconde période les éperviers du Togo qui sont a leur toute première participation au chan vont tenter de renverser la vapeur avec plusieurs incursions dans la défense marocaine. Les éperviers vont encore se montrer dangereux à la 83 è lorsqu'après un tir annodin de leur attaquant, le portier marocain loupe son dégagement des poings mais plus de peur que de mal , la balle file en corner. Les Marocains seront les dernièrs à se montrer dangereux pr l'entremise de leur attaquant vedette Al Kami qui se loupe de la tête a quelques centimètres du portier togolais.

C'est sur cette action que l'arbitre va siffler la fin de la rencontre avec cette victoire sans panache des tenants du titre marocain.