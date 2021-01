CAMEROUN :: NEIM FOTSO: "Tourbillon d’émotions réchauffe le cœur et les sens" :: CAMEROON

Je pense que Thierry MBEPGUE TAFAM vient de nous servir dans un plat en or le contenu presque total de l’ensemble des idées qui le traverse depuis un bon bout de temps, lui en tant que poète.

Ne pouvant pas résister à la pression de la muse, et étant déjà passé plusieurs fois avec succès au « musomètre » avec ses ouvrages précédents, il a une fois de plus obéit sans résistance à ce tonner d’inspiration, en laissant couler de lui un tourbillon d’émotion qui est en même temps le titre de ce chef-d’œuvre que je peux me vanter d’avoir lu en totalité et avec beaucoup de plaisir, de satisfaction, d’inquiétude et d’intérêt.





Tourbillon d’émotions, faut-il encore l’élucider, est, comme son nom l’indique, un amas d’émotions qui tourne rapidement en l’auteur en effectuant d’une manière impérative à celui-ci, une sortie hic et nunc. L’émotion, nous le savons, est une réaction affective ou non, subite, temporaire, involontaire, provoquée par un sentiment intense de peur, de colère, de surprise etc.[ Cette définition qui caractérise en même temps le mot « émotion », est un extrait du wikdictionnaire, disponible sous licence CC BY-SA 3.0 ] Voila alors ce qui justifie la charge significatrice de ce titre et marque à la fois le contexte d’émergence de cet ouvrage.

Son auteur le précise en ces mots : « les pensées qui s’entremêlent dans ma mémoire de poète en initiation ont créé un tremblement émotionnel de grande amplitude sur l’échelle de mes espérances. (…) C’est un véritable choc émotionnel dont le partage ci-dessus relevé me décharge d’un lourd fardeau qui pesait sur mes ailes et m’empêchait de voler »[ Thierry MBEPGUE TAFAM, Tourbillon d’émotions, Les Editions TIG, Banganté, 2020, Avant-Propos].

Nous comprenons que, choqué par les vicissitudes existentielles de toute sorte, il y a lieu que l’émotion soit tourbillonnante et menaçante. Cet ouvrage en est donc la preuve palpable.

Tourbillon d’émotions s’ouvre par l’expression d’une totale confiance non seulement à Dieu, mais aussi à l’homme et par ricochet à lui-même l’auteur qui se redécouvre comme une merveille. C’est ce qui en ressort du poème premier intitulé "ma profession de foi". Puis, comme tout bon africain, il célèbre son continent avec ses forces et ses faiblesses (Afrique, Africains réveillez-vous, hommage aux guerriers, le Racisme, l’aventurier etc.). Écoutant son cœur, et ayant séjourné dans les parvis de l’amour, il le manifeste dans (le cœur de l’homme, quand je m’en irai, femme indigne, rien que des mots, je t’aime en silence, la belle nuit, ma coupe d’amour, sexe, la belle des nuits etc.). Son caractère convivial n’est pas des moindres.

Au regard de ces titres (lettre à Bibiche, à toi majesté, l’ami Pierrot, à maman Pascaline), nous nous rappelons du père Engelbert Mveng dans son ouvrage balafon, où il renforce en encourage la relation avec les différent pays, races et cultures (cf : À mon ami Roland Roger, À mon ami kon-fu-tseu etc.). Ayant le souci de la réconciliation et de l’entente mutuel, Thierry TAFAM propose le dialogue comme panacée aux différents maux (il suffit d’un dialogue). Choqué par la situation actuelle du Cameroun et de certains pays de l’Afrique noire, il érige et propose comme model de développement en Afrique, le Rwanda (le Rwanda l’a compris).

Il interpelle, chemin faisant, les africains à l’écriture qui est en réalité un héritage à léguer à la postérité (voir page 151) en les rappelant le caractère immortel des idées (idées immortelles). Il sort de son tourbillon par un récit sur le Cameroun son pays (Ô Cameroun), dont la lecture de ce poème suscitent à la fois le chagrin et l’amour. Quand on scrute la profondeur de chaque poème, on constate évidement que l’auteur revisite tour à tour tous les éléments existentiels susceptibles de créer l’émotion, ce qui prouve que la muse l’a kidnappé. Ces éléments existentiels susmentionnés constituent à n’en point douter le catalyseur du tourbillon que subissent les émotions du jeune écrivain camerounais.

L’intérêt de cet ouvrage est avéré et multidimensionnel, il se résume dans ces mots du préfacier Lazare KOFFI KOFFI : "Tourbillon d’émotions" est un recueil de poème non pas seulement passionnant, mais il réchauffe le cœur et les sens, et montre qu’i y’a de l’espoir. Tôt ou tard, l’Afrique noire sera maîtresse de son destin. Il faut y croire. ». Alors, il revient aux esclaves de la muse de prophétiser sur ce destin !

