CHAN Total Cameroun 2020: La délégation Rwandaise est arrivée :: CAMEROON

Les Amavubis du Rwanda ont atterri à Douala la capitale économique du Cameroun dans la soirée de mercredi

Les équipes qualifiées pour le CHAN prennent peu à peu leurs quartiers au Cameroun. Au fur et à mesure qu'on se rapproche du kick off, les équipes et les délégations appelées à participer au Chan arrivent une a une au pays hôte de cette compétition.

C'est le cas de la délégation Rwandaise qui a atterri hier mercredi 13 janvier à Douala où elle est est logée dans la poule C en compagnie du Maroc, du Togo et de l'Ouganda.

Si les Marocains et les Togolais sont programmés pour arriver ce jour ,la délégation Ougandaise quant-à elle fut la première à fouler le sol camerounais. Il faut dire que les Ougandais qui était invités à participer au tournoi pre- chan ont ralliés Yaoundé depuis le 29 décembre 2020.

Les Rwandais qui sont donc arrivés mercredi 13 janvier vont prendre leurs quartiers à l'hôtel Résidence la Falaise de Douala.