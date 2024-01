Cameroun :: La Région De Lest Désormais Balayee Par 30 Mw De Lom Pangar :: Cameroon

L'électricité balaie désormais toute la région de l'Est après l'injection des 30 MW de l'usine de pieds de Lom Pangar. Plus de 150 villages sont depuis le début d'année connectés à la ligne électrique de 105 kilomètres construites par le groupe français Cegelec.

Cette révélation est du responsable d'EDC cité par Cameroun Tribune qui précise que l’usine de pied de l'OM Pangar est en permanence connectée au réseau de l’Est. ''Elle est devenue la principale source d’alimentation électrique de la région de l’Est » confie ce responsable.

La région de l'Est était jusqu'ici la plus lésée par l'électricien Eneo , elle représentait 2% de son marché.Alimentee par six centrales thermiques qui fonctionnaient au carburant, il fallait débloquer 3 milliards tous les mois pour leurs fonctionnements.

Malheureusement pour la région, la rareté des ressources financières laissait plonger la région dans les délestages qui duraient parfois un mois.

La mise en service du barrage de production de Lom Pangar est la porte ouverte à l'agroindustrie dans cette région qui bat le record des pertes posts récoltes , évaluées parfois à 35%.