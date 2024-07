CAMEROUN :: Le DR RODOLPHE FONKOUA SUR LES TRACES DE TITUS EDZOA ? :: CAMEROON

Au moment où le gouvernement du Cameroun à travers son ministre de la santé le Dr Manaouda Malachie remue ciel et terre pour réduire à l’horizon 2030, le taux de paiement direct des ménages dans les dépenses totales de santé et procurer aux populations, des soins de qualité à moindre coût , cette initiative ne semble pas être du goût de l’ordre national des médecins .C’est ce que révèle la note signée du Dr Rodolphe Fonkoua président de l’ordre qui dans une adresse aux médecins, informe sur les nouvelles mesures qui participeront à aggraver le poids des Dépenses de Santé sur le Revenu des Ménages.

Le Conseil de l'Ordre National des médecins du Cameroun informe la communauté médicale nationale et international qu'un certain nombre de conditions à remplir pour la réalisation des missions ou campagnes médicales au Cameroun a été publié .

Ce communiqué porte procédure d'accueil des campagnes de santé des missions étranger ; 100.000 FCFA par médecin invité pour des séjours inférieurs à 15 jours , 150.000 FCFA par médecin pour des séjours supérieurs à 15 jours et inférieurs à 30 jours, 250.000 FCFA par médecin pour des séjours supérieurs à 30 jours. Aucun frais à payer pour les missions médicales nationales.

Cette décision a suscité l’indignation chez les médecins de la diaspora, notamment Denis .K, Cardiologue Camerounais résidant au Luxembourg, très engagé dans l'humanitaire.

« En lisant cette lettre, je ne suis pas surpris. Cela reflète l'ambiance générale qui règne au Cameroun. Chacun, à son niveau, use de toute sorte d'astuce, parfois grossièrement pour tirer un bénéfice de sa position. Mais on peut se poser quelques questions: cette décision est-elle aussi la position du ministère de la santé?

Quel est le but recherché d'une telle démarche?

Aussi imparfaites soient-elles, les missions médicales, effectuées par les médecins de la diaspora (lequel financent le plus souvent leur déplacement), profitent aux populations locales. »

Au Cameroun quatre personnes sur dix sont pauvres, ce qui porte à 10 millions de camerounais vivant sous le seuil de pauvreté selon une 5e Enquête camerounaise auprès des ménages (ECam5), dont le rapport a été publié par l’Institut national de la statistique (INS) le 22 mai 2024.

« Ces populations n'ont pas les moyens et les relations pour bénéficier d'une évacuation sanitaires, aux frais de l'État. Ces évacuations sont réservées aux personnes qui ont déjà, en plus, toute sorte d'avantages matériels. Quelle injustice! » S’indigne de cardiologue qui poursuit en disant « Au Cameroun, à chaque fois qu'une personne a un peu de pouvoir, elle se permet beaucoup de liberté. C'est le cas à tous les niveaux et dans tous les domaines. Ceci est possible par ce qu'on laisse faire. Il n'est normal qu'on complique la vie aux gens qui viennent aider leurs parents. Au lieu de limiter les missions, nous devons chercher à faire annuler la décision. Si cela n'est pas possible par l'amiable, la justice devrait être saisie. C'est une question d'intérêt général. » Pouvait-il conclure.

En 1992 et 1993, le professeur Titus Edzoa médecin de formation devenait ministre de l'Enseignement supérieur. Sa première déclaration restée inoubliable par les étudiants était la suivante : « l’université ne sera plus jamais pour les pauvres ».Apres la suspension de la bourse universitaire, c’était l’imposition de la pension aux étudiants. Quelques années après, il était candidat à la présidentielle .Créait-il exprès les conditions de frustration des populations pour les retourner après contre le régime Biya ?

Depuis quelques temps, de fortes rumeurs au sein du mouvement pour la renaissance MRC de Maurice Kamto annoncent en interne pour les prochaines législatives, les gros soutiens du parti qui de plus en plus sortent de l’ombre au crépuscule du règne de Monsieur Biya.

Dr Rodolphe Fonkoua , président de l’ordre national des médecins ,une des plus grands corps professionnels au Cameroun est de plus en plus cité comme futur candidat à la mairie de Douala Ve pour le compte du MRC.

Présenté comme étant un financier du parti de Maurice Kamto , gros soutiens aux unités MRC de Douala Ve .

Le Dr Rodolphe Fonkoua aurait-il des ambitions en politique ?

Alors que le gouvernement s’efforce à maitriser l’inflation, le durcissement des conditions d’accès aux soins hospitaliers par le Dr Rodolphe Fonkoua ne serait-il pas un acte visant à créer des mécanismes d’indignation collective pour une révolution démocratique au Cameroun ?

Le Dr Rodolphe Fonkoua violemment critiqué pour ses méthodes peu orthodoxes lors des élections à la tête de l’ordre national des médecins du Cameroun va-t-il ramener ses pratiques dans l’environnement politique camerounais déjà peu crédible ?

Connu pour ses méthodes peu orthodoxes et fourbes, le Dr Fonkoua est celui qui lors des élections à la tête de l’ordre, avait simulé une fraude pour suspendre le vote par procuration, et revenir à la fin du processus électoral expliquer qu’il s’était trompé dans son enquête. Entre cynisme et cupidité, ses méthodes sont violement critiquées par les médecins en colère seulement six mois après son élection.