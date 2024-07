CAMEROUN :: Falaise de Dschang : Un nouveau drame sur la route, 7 morts et des blessés graves :: CAMEROON

Un nouveau drame sur la route endeuille la nation

Un accident de la route d'une rare violence s'est produit ce [jour de l'accident] au niveau de la falaise de Dschang, impliquant un bus de l'agence Trésor Voyages. Le bilan provisoire fait état de 7 morts et plusieurs blessés graves. Parmi les victimes, on dénombre des enfants qui se rendaient en vacances.

Un choc frontal d'une rare violence

Selon les premières informations, le bus, qui transportait de nombreux passagers, a perdu le contrôle dans une descente périlleuse de la falaise de Dschang, avant de percuter violemment le bas-côté. La violence du choc n'a laissé aucune chance à certains passagers, dont des enfants, qui ont été tués sur le coup. Les blessés graves, quant à eux, ont été évacués vers les hôpitaux de la région.

Un appel à la prudence sur les routes

Ce nouveau drame routier vient une nouvelle fois endeuiller de nombreuses familles et met en lumière la dangerosité des routes camerounaises, en particulier la falaise de Dschang, tristement célèbre pour ses accidents meurtriers. Il est impératif que les usagers de la route fassent preuve de la plus grande prudence, en respectant les limitations de vitesse et en adoptant un comportement responsable au volant.

Pour rappel, il y a moins de quelques jours, un autre accident mortel a eu lieu sur la route de l'ouest, coûtant la vie à l'ex international camerounais Landry Nguemo. Ces drames à répétition doivent servir de signal d'alarme et inciter les autorités à prendre des mesures plus strictes pour améliorer la sécurité routière au Cameroun.