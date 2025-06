CAMEROUN :: Apres plus de 17 milliards recouvrés La SRC veut démystifier l’activité de vente aux enchères :: CAMEROON

Une procedure de vente aux encheres est programmée à Douala, capital économique du Cameroun. La Societe de Recouvrement des Creances du Cameroun SRC veut ainsi ouvrir au grand public une plateforme d’affaires transparente.

Acteur clé du redressement économique, Ses missions regeliennes sont connues : Recouvrer les créances publiques et parapubliques; Assainir les finances des entités publiques; Contribuer à la relance économique par la gestion rigoureuse des actifs non performants. Sur le compteur au 31 decembre 2023 plus de 17 milliards.

Sur le communiqué, on peut lire “ La SRC S.A, procèdera à la vente aux enchères publiques des biens meubles et effets mobiliers ci-après, appartenant à divers débiteurs de l’Etat du Cameroun, les 25,26,27 et 28 juin 2025 à partir de 10 heures. La dite vente se tiendra à Douala au Stade Soppo”

Au menu des Véhicules de luxe et de marques Mobiliers de maison de luxe ( salons, salle à manger, tables basses); Electroménager ( réfrigérateur, congélateur, micro-onde, mixeur...) Objets de décoration ( tableaux de qualité, tapis de luxe...) Jouets et divers..

Pour Marie-Rose Thérèse Odile MESSI Directrice Générale de la SRC « Avec ce choix de faire de ce lancement officiel, un évènement de grande envergure, la SRC veut aller au-delà de sa mission traditionnelle de recouvrement en sensibilisant, informant et éduquant les citoyens et contribuables camerounais à la bonne gestion des fonds mis à leur disposition par l’Etat camerounais dans le cadre de l’accompagnement et du soutien aux entrepreneurs privés. Nous voulons rapprocher l’institution du citoyen, démystifier nos activités et offrir une plateforme d’affaires transparente, légale et bénéfique pour tous. Cette vente aux enchères est un symbole d’ouverture, de rigueur et de modernité de l’Etat à travers la SRC vis-à-vis du citoyen camerounais ».

