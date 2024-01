Cameroun :: Exploitation Du Fer De Mbalam-Nabeba-Avima Et Badondo : Tout Est Desormais Pret :: Cameroon

Pr FUH Calistus Gentry ministre des mines et Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ des transports étaient ce 28 Décembre à Pekin pour une réunion stratégique relative au lancement du projet intégré d'exploitation des minerais de fer de Mbalam, Nabeba ,d'Avima, Badondo, ainsi que la Construction du Chemin de fer Mbalam-Kribi-Nabeba et du Terminal minéralier au Port autonome de Kribi .



Étaient également à cette rencontre, la délégation congolaise conduite par le Ministre d'Etat congolais en charge des Industries minières et de la Géologie, Pierre OBA, l'ambassadeur de la République du Cameroun en République Populaire de Chine, le Directeur général de Bestway Finance Ltd, le Président du Conseil d'administration de CCCM, et les représentants de plus d'une dizaine d'entreprises chinoises devant intervenir dans la construction dudit projet, notamment CCECC, CMEC, China Railway Siyuan Survey and Design Group, CRRC Dalian, Central South University, CINF Engineering. Geological Bureau de Hunan, Hunan Energy International Alliance, Changsha Zhongnan University Supervision Technology, CRRC Qiqihar.



Cette cérémonie tenait lieu de lancement du projet qui va générer plus 20 000 milliards de FCFA de retombées directes, les membres du Gouvernement ont profité de cette occasion pour visiter les quartiers généraux du CRRC, du CMEC et du CCECC, des entreprises spécialisées dans la construction des chemins de fer, la construction et l'exploitation des mines, ainsi que des infrastructures portuaires. Sur le site, les équipements miniers sont attendus début du mois de février