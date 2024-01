Les Salons Vip Des Aeroports Du Cameroun Vomis Par Les Compagnies Aeriennes Internationales :: Cameroon

Les passagers des vols internationaux qui débarquent au Cameroun boudent les salons VIP, c’est un constat fait par le journal Ecomatin qui dans son analyse, met en cause la qualité des services qui laissent à désirer. « J’avais déboursé environ 50. 000 francs CFA, pour avoir accès à l’un des salons VIP de l’aéroport. Le service est lamentable: aucun buffet, de l’eau et quelques bouteilles entamées de vin. Rien que ça. Si c’est ce qu’on appelle service VIP au Cameroun, je dois dire que c’est une insulte pour chaque voyageur qui paie la facture » peut-on lire dans Ecomatin relayant les propos d’un homme d’affaire âgé de la cinquantaine.



Le journal explique qu’a Yaoundé, les deux salons VIP salons Afamba (75 000 Fcfa), Gold (50 000 Fcfa) ou encore Mefou sont réputés pour les services beignets – haricots servis dans des espèces de tupéroir en papier aluminium (15 000 FCFA).



Pourtant préciseEcomatin, pas loin du Cameroun, à l’aéroport de Lomé deux salons VIP aménagés pour un service personnalisé et un confort exclusif. Ici, les voyageurs ont droit à des coûts relativement bas, parfois à 10 000 Fcfa (environ 15 euros) à un buffet ouvert à toute heure, deux open bars dont un bar/crêmerie (Le Flamant Rose) et un bar/restaurant (Le Nangbeto), une connexion internet illimitée et totalement gratuite.



L’évocation de la connexion internet gratuite fait piaffer les passer des salons VIP , la connexion Wi-Fi n’est gratuite que pendant les dix premières minutes, avec des interruptions sans cesse. «Les 10 premières minutes sont gratuites et la suite du service est facturée au client » explique un passager dans le journal Ecomatin