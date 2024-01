Inauguration Ce Jour De La Premiere Industrie Agroialimentaire 100% Camerounaise En Zone Portuaire :: Cameroon

INAUGURATION CE JOUR DE LA PREMIERE INDUSTRIE AGROIALIMENTAIRE 100% CAMEROUNAISE EN ZONE PORTUAIRE DE KRIBI

Ce mercredi 10 Décembre, Célestin Tawamba PDG du groupe CADYST Invest a réaffirmé son patriotisme économique. Le Groupe a procédé à l’inauguration de la nouvelle unité industrielle de LA PASTA S.A. située en plein de cœur de la zone industrielle du PAK. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents ce matin l’on pouvait apercevoir, le ministre des mines, de l’industrie et du développement technologique représentant du premier ministre Dion Ngute, le ministre des transports le ministre du commerce , les Autorités Administratives, Traditionnelles et des forces vives de la Région du Sud.

Après les mots du maire, du représentant du premier ministre et du patron des lieux ,les différentes personnalités présentes ont fait le tour de l’usine bâtie sur une superficie de 1,6 ha .Avec une capacité de production de 12 000 sacs de farine de 50 kg par jour, l’usine La Pasta du port de Kribi va générer plus de 500 emplois , d’où le satisfecit du maire de la ville qui n’a pas manqué de remercier l’homme d’affaire camerounais qui n’est pas à sa première réalisation dans cet espace portuaire .La Pasta est la première entreprise à décharger un bateau de blé au terminal polyvalent , c’était le vendredi 13 octobre 2023.

Cette unité de production est aussi dotée d'un laboratoire de contrôle qualité, qui est lui-même doté d'équipements de pointe pour la recherche dans les domaines de la vulgarisation des produits locaux. Et Compte tenu de l'éloignement du site du centre-ville Kribi, La Pasta a pensé aux commodités de nos employés et partenaires (client) en prévoyant une zone de vie standard constituée d'un parking, des toilettes publiques, des aires de repos, d'une mosquée et d'une cantine.

Présents sur le territoire camerounais depuis 2002, le groupe agroindustriel à vocation agroalimentaire assure environ 1500 emplois directs, 100 métiers et collabore avec plus de 200 sous-traitants. Il totalise un chiffre d’affaires de plus de 100 milliards FCFA en 2023 et un montant total d’investissements de 80 milliards FCFA. Constitué de plusieurs filiales parmi lesquelles on retrouve LA PASTA S.A., PANZANI Cameroun, SAE, SIPP, CADYST RETAIL et CADYST FARMING. Il possède des usines de production de farine de froment, de pâtes alimentaires de semoule de blé dur, de biscuits secs et fourrés et de production de solutés pharmaceutiques. M. Célestin K. TAWAMBA, en est le Président Fondateur.