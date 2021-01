MONDE ENTIER :: Création et lancement officiel d’un fonds de la révolution, United4Cameroon :: WORLD

Création et lancement officiel d’un fonds de la révolution, United4Cameroon, plateforme mobilisatrice de la diaspora combattante pour un État de droit au Cameroun

Jamais de notre mémoire d’hommes, nous membres de Diaspora pour la Modernité n’avons été aussi fiers d’être Camerounais.

Pour cause, grande est notre joie de prendre acte du fait que des hommes et femmes de la diaspora camerounaise aient réussi le tour de force de transcender leurs chapelles politiques respectives, leurs origines ethniques respectives, leurs egos jadis réputés surdimensionnés, leurs ambitions individuelles dans la quête du positionnement habituel pour le leadership, pour mettre ensemble sur pied une plate-forme unificatrice et mobilisatrice pour l’établissement pacifique d’un État de droit au Cameroun.

Cette plateforme dénommée United4Cameroon se veut une organisation de la société civile de la diaspora camerounaise, pour la sensibilisation, la mobilisation et l’accompagnement du peuple camerounais dans sa démarche pacifique vers l’établissement inéluctable d’un état de droit au Cameroun.

Plus concrètement, United4Cameroon collectera, mobilisera et dégagera les moyens financiers et l’expertise conséquents pour :

1. Financer et accompagner les prisonniers politiques et leurs familles, victimes de la répression de la dictature néocoloniale française du régime de Paul Barthélemy Biya Bi Mvondo, lorsque ces prisonniers sont pris en otage et embastillés dans le cadre de leur participation pacifique à l’effort national pour l’établissement d’une société véritablement démocratique au Cameroun;

2. Payer les frais du lobbying à l’échelle international, auprès des media, des organisations internationales et des États, pour présenter la vraie face hideuse et anti-démocratique de ce régime despotique, au reste du monde;

3. Établir l’équilibre du porte-monnaie entre les forces du changement démocratique dans la paix et le régime du dictateur Paul Biya qui utilise les caisses et les moyens de l’État camerounais pour brutaliser, réprimer, corrompre les consciences et se payer du lobbying au niveau international afin de présenter faussement une image démocratique de son régime pourtant mafieux, Nazi et néocolonial;

Pour mener à bien cette noble mission, United4Cameroon s’est résolument engagé dans le seul couloir de la société civile, armé d’une vision large qui embrasse tous les camerounais épris de paix, de justice et de la souveraineté du Cameroun, au-delà de leurs origines ethniques, de leurs chapelles politiques et de leurs ambitions politiques personnelles.

Ainsi, United4Cameroon est une initiative citoyenne louable des nationalistes et patriotes camerounais qui rêvent d’un Cameroun nouveau, maître de son destin :

1. État de droit;

2. Paix au NOSO, à l’extrême-Nord, à l’Est et sur tout notre territoire national;

3. Vivre ensemble harmonieux entre toutes les composantes ethnologiques du peuple camerounais;

4. Expression véritable du droit souverain du peuple camerounais à choisir lui-même ses dirigeants;

5. Indépendance réelle de notre nation;

6. Etc.

Cette initiative est gérée par une équipe multidisciplinaire de camerounais domiciliés dans plusieurs pays et continents, est organisée dans une structure organisationnelle horizontale, comprenant plusieurs comités spécialisés également gérés de façon horizontale.

Les fonds collectés par United4Cameroon sont déposés dans des banques de premier ordre, soumises à la surveillance des agences anti blanchiment des États dans lesquels elles sont établies.

Tout déblocage de fonds collectés est autorisé par une décision collégiale des membres du conseil décisionnel de United4Cameroon, et effectué suivant une procédure rigoureusement calibrée pour une traçabilité et une transparence avérée.

Au niveau du Cameroun, les Avocats du collectif Sylvain SOUOP seront chargés de faire l'inventaire des prisonniers politiques. Les fonds destinés aux bénéficiaires leur seront acheminés par les soins d’une organisation de la société civile sur place au Cameroun.

Les personnes ayant contribué à la collecte auront droit aux informations sur les dépenses et sur les bénéficiaires.

Camerounaise, Camerounais, chers compatriotes et amis du Cameroun, faites comme nous, soutenez le peuple camerounais débout pour la quête de sa souveraineté et pour la fondation d’un État de droit au Cameroun.

Contribuons généreusement à ces fonds de combat politique pacifique pour le changement démocratique au Cameroun.

Abonnez-vous sur la page de United4Cameroon pour avoir davantage d’informations:

Contribuer à www.united4cameroon.org .

Que Dieu bénisse le Cameroun.

Michael Fogaing, Porte-parole de Diaspora pour la Modernité-Diaspora for Modernity

N.B: Diaspora pour la Modernité est une organisation de la société civile de la Diaspora camerounaise, pour qui l’espoir de l’avènement de l’indépendance des institutions démocratiques les unes des autres est la pierre angulaire de son activisme politique au Cameroun. Elle est basée au Canada.