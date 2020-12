A travers son livre « Sous les cieux de notre mère-patrie », paru en octobre dernier, l’auteur utilise ses mots pour décrire les maux que traverse le Cameroun.

« Soldats et civils se noient sans cesse dans une marre de sang. La terre se fertilise de sang ». De l’extrait du poème intitulé « Crise anglophone », Laurent Franck Kemajou Njeunkoué présente le visage sombre du Cameroun.

En évoquant la situation sociopolitique marquée par des exactions diverses dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, son rêve est de voir le pays uni dans sa diversité aussi bien linguistique que culturelle. Tout en condamnant l’hypocrisie, l’amour et le pardon viennent habiller le désespoir que l’espoir offre à l’horizon.

Le recueil de 94 pages comportant 34 poèmes, sont repartis dans 6 modules. Le premier module étant dédié à l’ « Amour » et le sixième aux « Mesures d’apaisement ».

Le deuxième, troisième, quatrième et cinquième s’intéressent respectivement à la « Prise de conscience », aux « Fléaux sociaux », à la « Crise politique » et aux « Cris de désespoir ». Le livre est un manifeste qui donne des pistes afin que le Cameroun retrouve sa paix d’antan. Pour le présenter, l’auteur se donne une rigueur dans l’écriture en utilisant les rimes avec verts.



Roland-Laurent

Le livre est dédicacé « à ceux qui ont quitté ce monde n’ayant pas pu réaliser leurs rêves ». C’est le tout premier produit de Laurent Franck. Pour des critiques littéraires, « cette œuvre pleine d’audace, marque le début d’une brillante carrière ».

L’auteur n’a reçu jusqu’ici que des encouragements de ceux qui l’ont lu. Nombre de lecteurs témoignent que Laurent Franck s’est inspiré de Roland Barthes (1915-1980).

Cet écrivain français qui déclarait : « l’œuvre littéraire est un système sémantique très particulier, dont la fin est de mettre du sens dans le monde et non pas un sens ». Laurent Franck l’a bien compris. « Sous les cieux de notre mère-patrie » dévoile l’amour et le sens de patriotisme qu’il a pour le Cameroun.

Publié par les Editions de Midi, Collection Liberté, du code Isbn 978-9956-636-15-0, le recueil est un sésame qu’il faut absolument lire.

L’étudiant de la filière Information-documentaire à l’Ecole supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (Esstic) est déjà dans un autre atelier d’écriture du prochain chef-d’œuvre.