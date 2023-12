France :: Assa Djelou Psycho-Therapeute Parle De La Depression

Présentation Assa Djelou

Assa Djelou est une thérapeute diplômée en sciences humaines et sociales mention Psychologie cognitive avec une spécialisation en thérapie cognitive/ comportementale et la thérapie intégrative. Elle est la fondatrice de l’entreprise et l’association Désire et Deviens depuis près de 11 ans et est expérimentée dans l’accompagnement émotionnel de par sa spécialisation dans la thérapie cognitive et comportementale. Formation qui aborde les problèmes émotionnels et leurs interrelations avec les comportements et les cognitions. Dans cet article elle nous apportera son expertise concernant la dépression.

Quelle est la définition de la Dépression ?

La dépression se constitue être un trouble mental assez courant dans notre société actuelle. Elle se caractérise par différentes émotions négatives comme la tristesse, la perte d’intérêt ou de plaisir. Associés à cela , plusieurs autres troubles peuvent être perçus et une véritable rupture est visible entre le « avant » et le « pendant » de la dépression. Elle peut être de longue durée, chronique ou réactionnelle, et porte essentiellement atteinte à la capacité des personnes à fonctionner au travail ou à l’école, ou à gérer les situations de la vie quotidienne. Dans les cas les plus graves, la dépression peut conduire au suicide.

Hommes et femmes sont-ils inégaux face à la dépression ?

Fort est de constater que cette pathologie est négligée et souvent mal comprise notamment sur le continent africain et que la dépression est une maladie qui semble toucher davantage les femmes que les hommes . En effet , environ deux fois plus de femmes sont diagnostiquées comme souffrant de dépression. C’est justement dans ce contexte que notre analyse sera centrée sur les femmes africaines et la perception de la dépression dans leur continent. (Il est important de souligner que les hommes, les femmes jusqu’aux nourrissons peuvent être touchés par la dépression.) Après une telle assertion, il parait primordial de s’interroger sur la raison de ce triste bilan.

Ainsi , pourquoi Les femmes sont-elles plus touchées par la dépression ? Quelle en est la cause ?

Dans la société africaine et patriarcale , il est fréquent de constater une fétichisation de la douleur notamment féminine. Aussi,l’on constate que celles considérées comme de «vraies femmes » sont bien souvent celles qui subissent certains abus ou endurent un quotidien difficile sans nécessairement extérioriser leur éventuel mal-être. L’omerta est parfois exigé peu importe ce qu’elles traversent qu’il s’agisse du chagrin provoqué par l’infidélité de son partenaire, du stress quotidien de la vie de famille ou même de la quelques fois difficile conciliation entre le rôle d’épouse, celui de mère, et celui de femme de carrière. De plus, La dépression est malheureusement souvent perçue comme un luxe que ne peuvent se permettre que les personnes nanties. Une grave erreur sachant que tout le monde y est exposé. Désire & Deviens Article sur la dépression L’élément déclencheur peut être d’une sensation de vulnérabilité et de facteurs de risques à la fois :

● Biologiques: affection médicale, déséquilibre hormonaux…

● Psychologiques et comportementaux : tendance au pessimisme, à la rumination des évènements négatifs…

● Sociaux et environnementaux: facteurs de stress, perte d’emplois, divorce, décès, isolement… Une situation génératrice de stress peut être l’élément déclencheur d’une dépression réactionnelle : La personne ressent de la tristesse, elle ne prend plus de plaisir dans les activités habituelles, son humeur se dégrade et ne se sent plus capable de mener quoi que ce soit à bien. (Notons également qu’en Afrique, les symptômes ou les conséquences de la dépression sont souvent directement assimilées au mysticisme et à la sorcellerie.)

Comment savoir si je souffre de dépression ?

Les sujets en dépression, par mécanisme de défense auront souvent tendance à s’éloigner de leur entourage familial, amical ou encore socio-professionnel. Leurs activités quotidiennes peuvent devenir pour eux une surcharge qui déclenchera par la suite de l’anxiété ou encore différents troubles (sommeil, appétit…). Quels en sont les symptômes ? Les symptômes qui caractérisent la dépression sont :

● Un sentiment de grande tristesse, de découragement, de désespoir. Une humeur anxieuse ou irritable peut aussi s’ajouter à cette humeur dépressive.

● Une difficulté à ressentir du plaisir, de la motivation ou encore de l’intérêt c’est pourquoi les personnes souffrant de dépression finissent souvent par s’isoler.

● Des troubles de l’appétit, une perte ou prise de poids importante par la perte ou l’augmentation d’appétit face à l’anxiété ressentie du fait même de la dépression.

● Des troubles du sommeil, qui se caractérisent soit par une insomnie qui conduit les sujets à avoir du mal à dormir ou par une hypersomnie qui conduit les sujets à dormir plus souvent qu’à leur habitude, sans pour autant récupérer de l’énergie.

● Une perte d’énergie, fatigue chronique

● Une agitation psychomotrice ou un ralentissement.

● Des pensées négatives et récurrentes qui occupent le quotidien.

● La diminution de la capacité de penser et de se concentrer, ou encore l’indécision.

● Des troubles de l’humeur

● Des pensées récurrentes d’envie de mourir, de plans ou de tentatives de suicide.

Liste non exhaustive

Combien de temps dure la dépression ?

Il n’y pas de durée déterminée en ce qui concerne la dépression, celle-ci commence à partir de 15jours lorsque les symptômes durent de manière stable.

N’y a-t-il qu’une seule forme de dépression ?

Non, La dépression se retrouve sous différentes formes :

● La dépression majeure ou dépression nerveuse lorsque des sentiments de tristesse, de perte, de colère ou de frustration interfèrent avec la vie quotidienne pendant des semaines ou des périodes plus longues.

● Le trouble dépressif ou dépression chronique persistant lorsqu’une humeur dépressive dure depuis plus de 2 ans.

● La dépression post-partum qui est une dépression intense après accouchement et comprend les symptômes de la dépression majeure.

● Les troubles dysphoriques prémenstruels où les symptômes prémenstruels sont présents une semaine avant la menstruation et disparaissent après la menstruation.

● La dépression saisonnière, elle survient le plus fréquemment pendant les saisons d’automne et d’hiver et disparaît au printemps et en été, probablement en raison du manque de lumière du soleil.

● Les troubles bipolaires alternant la phase dépressive et la phase maniaque.

● La dépression réactionnelle, elle peut se manifester brutalement chez une personne suite à un événement vécu comme un traumatisme.

● Le Burn-out, épuisement professionnel. Quand savoir si je dois consulter un spécialiste ? Si le sentiment de tristesse ou cette attitude dépressive persiste pendant plus de deux semaines, vous devriez demander de l’aide. Se sentir triste est normal, être déprimé ne l’est pas, ne laissez pas ce sentiment s’installait dans votre quotidien. Sachez également que c’est une maladie reconnue et prise en charge par la sécurité sociale. En effet, le traitement de la dépression peut-être associé à un traitement médicamenteux prescrit par un médecin généraliste ou un psychiatre. Associé à cela ,le recours à un psychothérapeute vous aidera à travailler sur l’aspect psychologique. Assa Djelou diplômée en science humaine et sociale spécialisée en thérapie cognitive et professionnelle de la psychothérapie, dispose d’outils pour vous accompagner avec la thérapie comportementale et cognitive afin de revoir certaines habitudes qui peuvent vous mener à être dans cet état de souffrance. (aménager la surcharge au travail, mise en place de nouveaux automatismes de pensée etc…).

Comment soigner une dépression ?

La restructuration cognitive employée dans le cadre d’une thérapie cognitive permet de réintroduire de la souplesse en remettant en cause ces biais grâce à un questionnement socratique. La psychothérapie est indispensable pour sortir de la dépression car elle permet de traiter en profondeur vos maux notamment grâce à :

● La mise en place de nouveaux automatismes de pensée

● Une revalorisation de votre estime de vous et de l’amour que vous vous portez

● Un travail sur votre rapport à vous-même dans votre quotidien et dans votre organisation quotidienne afin de progressivement faire disparaitre les symptômes de la dépression (manque d’énergie, fatigue etc…) et de retrouver votre énergie vitale. La finalité étant de tout mettre en œuvre pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre esprit. Il existe de nombreuses thérapies qui permettent aux patients de sortir de la dépression mais la plus utilisée est la Thérapie Cognitivo comportementale (TCC). La Démarche :

● Poser un diagnostic, souffrez-vous vraiment d’une dépression ?

la consultation d’un professionnel est donc nécessaire afin de confirmer cette situation.

● Accepter cette situation, cet élément qui vous met en état de souffrance. Cette étape peut parfois être longue au sein de notre communauté.

● Travailler sur le « Comment », en travaillant sur l’élément déclencheur le travail peut se faire de plusieurs manières (reprise d’une activité, plaisante, du repos sera peut-être nécessaire à certains, lâcher-prise, changer le contexte familial, professionnel etc…). À la question de l’existence d’une catégorisation des différents profils de personnes qui souffriraient de syndromes dépressifs dans la communauté, notez que tout le monde peut connaître des formes de dépression, l’origine, ou encore la catégorie sociale ne sont pas des éléments qui peuvent être pris en compte.

