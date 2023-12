Curieuse Penurie De Carburant Au Cameroun : Action Des Forces Endogenes ? :: Cameroon

Le Cameroun fait face depuis quelques jours à une des graves et spectaculaires pénuries de carburants de son histoire. Alors que toutes les villes du pays sont impactes, l’on redoutait des catastrophes après le retour progressif certes timide des ravitaillements dans certaines stations, les gérants ont dû prendre des mesures de précautions pour réduire les risques d’un incendie ou d’une explosion de la station. Malgré les explications logiques des membres du gouvernement, il est important de se poser des questions aux vu du timing de certains évènements.

Le premier Juin 2019, un incendie ravage la Sonara, l’unique raffinerie de pétrole du Cameroun, cet incendie survient un mois avant l’annonce officielle de la nationalisation de la SONARA, ce qui signifiait son exploitation optimale pour réduire, voire stopper avec les importations des produits blancs (super, gasoil, pétrole lampant) consommés sur son territoire.

Le 23 Juin 2021, le président de la république Paul Biya recevait Aliko Dangote , c’était un mois jour pour jour après l’inauguration de sa méga raffinerie, la plus grande en Afrique et la troisième plus grande au monde. Au menu des entretiens, le pétrole et le Gaz, l’Africain le plus riche avait déclaré aux medias après l’audience : « « …nous sommes établis au Cameroun, il y a quelques années, et nous allons continuer nos investissements non seulement dans le secteur du ciment, mais aussi dans le pétrole et le gaz et dans d’autres domaines. Je crois que c’était une très bonne rencontre avec le Président de la République », avait déclaré Aliko Dangote.

Le potentiel sous exploite des hydrocarbures pétrole et gaz du Cameroun est énorme. La réhabilitation de la Sonara n’aboutira pas à une totale autonomie, d’où la solution de la méga raffinerie de Lekki. En 2022 le président Biya l’a réitéré, « Le renforcement de la production locale, la réduction de notre dépendance aux importations et la promotion du « Made in Cameroon » ont également connu des avancées encourageantes. Le Gouvernement continuera à accorder une attention particulière à la mise en œuvre coordonnée de la politique d’Import-Substitution, et à l’exploitation optimale des opportunités qu’offre la Zone de Libre Echange Continentale Africaine » Paul Biya le 31 Décembre 2022.

Ce samedi 09 décembre 2023, la mégaraffinerie du milliardaire Aliko Dangote a reçu ses premiers barils de pétrole brut, un million de barils déchargés par bateau à la raffinerie .Une étape clé pour l’avenir du continent. Cette étape coïncide avec la pénurie géante de carburants dans les stations-services au Cameroun qui depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine est un des fournisseurs de brut de la France avec un volume d’exportation multiplié par quatre.

L’importation des hydrocarbures pour la consommation locale représente 23,7 % des 3 188 milliards de FCFA qui est le volume global des importations pour la seule année de 2022..La fin des importations et l’autonomisation du Cameroun serait-elle un pieds de nez à ceux-là qui tirent profil des importations en guise de surfacturation ou de retro commission et qui sabotent toutes les initiatives de l’état à des fins égoïstes ?