C'est l'un des maillons forts de l'équipe de bambous de mbouda et sns doute l'un des meilleurs à son poste dans le championnat bien qu'arreté puisqu'Il s’en est sorti avec un titre de champion du Cameroun avec les News stars de Douala en 2017 ce qui l’a encore plus propulsé suite à sa prestation XXL lors de la finale. Mais il parait que cela ne soit plus très significative car le jeune Ulrich Pange Lobe a comme disparu des petits papiers des sélectionneurs des différentes catégories de l’équipe nationale masculine du Cameroun.

Un habitué des sélections

Ulrich lobe était déjà considéré comme l’enfant des sélections. Il a déjà été sélectionné à plusieurs reprises avec les jeunes, dans les catégories U23 des lions indomptables, tout comme chez les A prime. En effet, sous l’égide de Yves Clément Arroga, il a été sélectionné plusieurs fois et a participé à plusieurs matchs. Il a notamment disputé plusieurs matchs avec les A primes du Cameroun, comme la dernière face à la RDC. Grâce à son énorme capacité à réagir sur le terrain, l’ex sélectionneur avait fait de lui l’un de ses préférés. Ce qui justifie sa présence dans la majorité des listes des lions A prime de Yves Clément Arroga. Cependant avec le départ de Arroga et l’arrivée du nouveau sélectionneur Martin Ntdoungou Mpile on a la mauvaise surprise de constater qu’il n’est pas présent dans la première liste du nouveau patron de la tanière des lions A prime. Ce qui pourrait lui faire manquer le CHAN 2021 qui se jouera au Cameroun du 16 janvier au 7 février.

Ulrich Pange Lobe : le produit d’un travail intense

Formé à l’Ecole de Football Brasseries du Cameroun entre 2012 et 2015, Il intègre la formation de New stars de Douala en 2016. Équipe avec laquelle il remporte la coupe du Cameroun en 2017. Après deux ans passés à New Stars, il ira explorer d’autres horizons. Il rejoint donc les Mangwa boys (Bamboutos Fc de Mbouda) en 2018 où il deviendra plus tard l’un des joueurs clefs. Agé de 23 ans aujourd’hui, Ulrich Lobe fait toujours beaucoup parlé de lui grâce à ses performances et il reste un élément à surveillé. C’est quasiment le futur de l’équipe nationale du Cameroun. Une anecdote vraiment folle (drôle) le concernant circule depuis et cela dit qu’à chaque fois qu’il marque son club Bamboutos Fc de Mbouda ne perd pas une raison de plus pour le garder à l’œil. L’avenir nous réserve beaucoup de surprises.