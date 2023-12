Le samedi 09/12/2023 marque un vrai tournant dans le paysage de l'événementiel et du show biz à Paris et dans la diaspora.

La blogueuse et néo promotrice Flore de Lille, par son succès d'anthologie vient de remettre la balle au centre, réalisant ainsi l'un de mes modestes vœux et rêves.

Que nous le reconnaissions ou non, les faits ont prouvé ces 5 dernières années que le show biz à agonisé du fait des guerres interpersonnelles et règlements de compte. Les protagonistes, soit par ignorance, soit par égoïsme ont sacrifié la sacrée UNITÉ qui rendait les événements parisiens enviables et inspirants de par le monde.

Aujourd'hui, les ténors et autres expérimentés du domaine événementiel, plutôt que de pérenniser cette recette à succès ont plutôt laissé beaucoup de poils dans les guerres et idéologies de clivages, injonctions de boycott par procuration...

Aux braves promotrices qui chacune dans sa stratégie, son style et son concept nous ont donné tant de plaisir sur la place, sentez-vous félicitées et encouragées à vous réapproprier les méthodes anticlivantes et universelles, qui permettront au public de remplir encore et encore les salles comme samedi 09 décembre chez Flore de Lille.