Cameroun :: Exclusif : Le Nom Du Nouveau Patronat A Fuite :: Cameroon

Confédération des entreprises et syndicats du Cameroun (CESC) c’est la nouvelle appellation du patronat camerounais. C’est du moins l’identité qui aurait été retenue parmi les différentes propositions .Confié pour étude à trois cabinets spécialisés en communication, l’identité a fuité à deux jours de l’assemblée générale constitutive qui aura lieu ce 14 Décembre 2024

Cette nouvelle appellation née de la fusion création entre le Gicam et l’Ecam, pour faire du patronat camerounais le plus influent de la sous-région. Elle intègre désormais en son sein, tous les créateurs de richesses, des multinationales aux PME, entreprises publiques, TPE artisans, et même les agriculteurs.

Ce nouveau patronat entend accompagner les pouvoirs publics vers les réalisations des objectifs définis dans la SND30