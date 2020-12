Figure emblématique et star incontestée de la diaspora combattante camerounaise, Emmanuel Kemta est celui qui a ouvert la voie à de nombreux compatriotes qui, longtemps hésitaient de crier leur ras-le-bol devant le couple présidentiel camerounais en séjour à Genève. Bien plus qu’un activiste, il s'est fait remarquer par ses discours mais aussi par son esprit contestataire et sa détermination pour une cause "juste" a t-il coutume de le dire

Aventure et liberté sont les fils conducteurs de l’univers public et intime d'Emmanuel Kemta, alias "coupe salaire", Commandant", Caporal grillé".

Né en 1968 à Victoria aujourd'hui devenu Limbé, d’un père entreprenant et d’une mère chrétienne engagée, il affiche un parcours scolaire trouble qui l’a conduit à un établissement scolaire francophone de la ville,puis au secondaire d’où il a risqué l'exclusion en raison de son militantisme ambiant pour une société juste et égalitaire

De ce passé éprouvant germinera et éclora plus nettement la passion activiste du jeune homme initié à la musique engagée.

Il chante en français, anglais et en pidgin ( Mélange de français et d'anglais), prône la fraternité universelle entre les peuples.

Emmanuel Kemta est un des rares artistes dont les titres peuvent être entendus dans les rues et les ghettos du monde entier. Il atteint là un rare statut d’universalité.

Pour la petite histoire, raconte Armel Stéphane, avant 2018 Emmanuel Kemta Le Combattant était catalogué par beaucoup de compatriotes de diaspora camerounaise comme persona non grata, la personne qu'il fallait à tout prix éviter pour ne pas avoir des ennuis avec le régime Biya.

En 2014 les artistes Baleine Blanche et #Pita #Mbongo sont invités à un concert en hommage à Lapiro de Mbanga, un concert organisé par le caporal Grillé à Birmingham.

Après le concert, l'équipe du Caporal publie les images sur les réseaux sociaux pour montrer aux yeux du monde entier l'hommage qu'ils ont rendu à l'immense combattant Ndingaman. Pris de peur de voir leurs photos en compagnie du redoutable opposant au régime Biya, Baleine Blanche et Pit'a Mbongo se précipitent pour rédiger des textes dans lesquels ils se désolidarisent de Kemta en expliquant le but de leur présence à cette soirée.

Aujourd'hui Baleine Blanche demeure parmi les combattants de la première heure.

En février 1990, les membres du Study group qui donnera naissance au SDF (Social Democratic Front) comptent se réunir à Limbe. Le lieu est choisi, « Crazy Hall », célèbre boîte de nuit de la ville et connue de tous, une propriété de la famille SEUMO. C'est d'ailleurs ce dernier, très jeune qui traduira les résolutions en langue française publiées dans les journaux dits de la trinité( Le Messager, la Nouvelle Expression et Challenge hebdo),

Informés de cette réunion, les géniteurs d'Emmanuel Kemta vont l'enfermer dans sa chambre afin d'éviter qu'il ne soit présent à cette réunion car, on savait de lui qu'il est un militant engagé et qu'il ne manquera pas d'assister à cette réunion des founding fathers ( Pères fondateurs) du qui donnera naissance quelques semaines plus tard au SDF,

De toutes les façons, le SDF sera crée le 26 mai 1990 à 14 h. A Limbé, Emmanuel Kemta figure dans la liste des premiers militants de ce parti politique....(...)

En mars 2017, Emmanuel Kemta et Brice Nitcheu arrivent à Bruxelles à l'occasion de l'assemblée générale du CODE. Le comité d'accueil mis en place la veille disparaît à la gare de Bruxelles midi, Personne ne souhaite s'afficher avec ces deux activistes de peur de représailles du pouvoir de Yaoundé au cours d'un éventuel séjour au Cameroun. Heureusement que l'aile dure du CODE était là et avait prévue un plan « B » pour la circonstance au cas où. (…)

Les anecdotes sont nombreuses (...)

