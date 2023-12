Cameroun :: Camrail : Trafic Fc Remporte La Coupe Saint Eloi 2023 :: Cameroon

L'équipe est venue à bout de Navette Fc de Ngaoundere (3-1) en final ce samedi,9 décembre à Douala.

Trafic Fc de Douala est le vainqueur de la Coupe Saint Eloi 2023. L'équipe a battu Navette Fc de Ngaoundere, son adversaire (3-1) en finale de la compétition organisée par Camrail, samedi, 9 décembre au stade Saint Eloi de Bassa. Mené (0-1) dans le deuxième quart d'heure de la première période, les joueurs de Trafic Fc, amenés par leur capitaine, Aimé Youdom, rétablissent l'équilibre peu avant la pause (1-1).

De retour sur l'aire de jeu, Trafic Fc prend le dessus sur son adversaire (2-1), et creuse l'écart des minutes plus tard (3-1), sous le regard du directeur général de Camrail, Pascal Miny, et des membres de l'administration de cette entreprise. Un score qui reste inchangé au terme du temps réglementaire. Cette finale marquait la clôture de la saison sportive à Camrail. Une saison qui s'est résumée d'une part au championnat interservices opposant les équipes des différentes coordinations, d'autre part, la Coupe Saint Eloi.

L'occasion a permis de récompenser les acteurs qui se sont démarqués au cours de ces compétitions. Cette activité sportive entre dans le cadre des journées de sécurité baptisées «Saint Eloi 2023», considéré comme le patron des cheminots (538 - 639), et placée sous le thème: «Humilité et résilience».

Pour le directeur général de Camrail, Pascal Miny, « Il faut savoir analyser, il faut savoir se poser les bonnes questions, en particulier être humble. C'est-à-dire, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et avoir le courage de tirer tous les enseignements pour pouvoir aller de l'avant et ne pas refaire ce qui a été mal fait. C'est essentiellement ça l'humilité. La résilience c'est d'avoir le courage de faire tous les jours, parce que la sécurité c'est ça. C'est jamais en retard, jamais arrivé. On fait des progrès, mais à chaque fois qu'on en fait, si on se dit, ça y est, je suis arrivé , c'est là où, il nous arrive quelque chose. La résilience c'est de continuer, continuer, et avoir la foi en permanence».