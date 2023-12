Cameroun :: Le Gicam N'a Jamais Ete Un Patrimoine National ! :: Cameroon

L’économiste Dieudonné Essomba très sensible aux enjeux macroéconomiques du Cameroun a livré une analyse sur les enjeux d’un patronat fort avec la Zone de libres échange continentale (ZLECAF) et l’ouverture des frontières.



« Le Gicam est resté figé dans la logique protestataire de l'ancien secteur privé, défendant les droits de ses membres sans tenir compte de ses missions macroéconomiques dans un contexte où, justement le secteur privé devait jouer un rôle central comme relais des politiques publiques.



L'ECAM était plus sensible à ces problématiques, tout en étant nettement moins puissant. La fusion était devenue nécessaire, non seulement dans les moyens opérationnels, mais aussi dans les réorientations du rôle du secteur privé.



Le Gicam est surtout formé de multinationales qui structurent leur stratégie en fonction des besoins de leur maison-mère. Elles s'en foutent des préoccupations des politiques publiques locales. C’était l'inverse dans l'Ecam, formé surtout des capitaux nationaux, mais plus attentifs aux sollicitations des politiques publiques. Bien sûr qu'il y a toujours eu concertation !



« La fusion était rendue nécessaire du point de vue stratégique. » Dieudonné Essomba

Mais pas dans le sens d'un partenariat stratégique ou les 2 se partagent des missions de développement !

Le Gicam n'a jamais été un patrimoine national !



C'est un outil entre les mains des multinationales pour faire pression sur le Gouvernement ! C’est d'ailleurs cela qui a conduit les membres à voter pour la fusion et diluer quelque peu l'impact des multinationales dans les rapports privé-l ‘Etat. L'idée de la fusion est d'associer les préoccupations du privé national qui est faible à la puissance du Gicam. »Dieudonné Essomba