Cameroun :: Menace Terroriste Dans La Région De L'ouest. Exode Massif Vers Le Canada. :: Cameroon

Après Bameyam, la région de l’ouest est fortement menacée par le terrorisme. La ruée des Camerounais vers le Canada. Le secrétaire de l’Assemblée Nationale boudée par le président de la chambre. Menaces sur le prix du carburant.

Le décor de l’Insécurité est planté par le quotidien La Nouvelle Expression, « Près de 202 meurtres recensés au Cameroun ». Selon le rapport du troisième trimestre sur la situation des droits de l’homme au Cameroun rendu public le 24 novembre 2023, le pays vient de franchir une borne inquiétante avec plus de 748 cas de violation des droits de l’homme recensés entre le 1er juillet et le 31 septembre 2023 sur l’ensemble du triangle national.



Au sujet de Menace terroriste, le quotidien Mutations parle de « L’effet Bamenayam ». La psychose se répand dans la Région de l’Ouest depuis la tuerie du 21 novembre dernier. L’analyse du Docteur-Colonel Badjeck, expert en questions sécuritaires. En fait, « Les terroristes veulent généraliser la crise ». Pour le journal Terre Promise, Deux semaines après Mamfe où ils ont surpris dans leur sommeil et massacré une trentaine de personnes, les ambazoniens ont frappé à Bamenyam, dans la Région voisine de l’Ouest.

Et pourtant, le CNDDR-Boko Haram-NoSo sont des structures mises sur pied comme solution à la crise Anglophone et les menaces du Boko Haram dans l’extrême Nord. Le journal Le Point parle de « L’échec ». Dans le cadre du règlement définitif de la crise dite Anglophone et la résorption des crimes perpétrés par les adeptes de la secte Boko Haram, le président de la République, a mis en place le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration du Cameroun (CNDDR). Il l’a confié au très controversé Fai Yengo Francis. Aujourd’hui, la gestion de ce programme est problématique et opaque.



La conséquence semble être le Rêve canadien avec « L’exode massif des espoirs camerounais ». Pour la Nouvelle Expression, L’horizon canadien séduit de plus en plus nos jeunes compatriotes. Une nouvelle page se tourne pour la jeunesse camerounaise qui, portée par des rêves de grandeur et poussée par les aléas de l’incertitude, voit dans le pays de la feuille d’érable une terre de promesses.

A L’Assemblée nationale, « André Noël Essian en eaux troubles ? » s’interroge Expression politique. Le nouveau Secrétaire général est promu dans un contexte où la Chambre basse est très écornée des multiples scandales de toutes natures. Heureusement, son profil d’homme politique tombe à point nommé il lui revient désormais de ramener ses lettres de noblesse dans une institution dont en retraçant le parcours remarquable du nouveau SG (Expression Politique Pp.5-7) revient sur l’immensité de la tâche qui attend celui qui a été pendant 12 ans, le maire de la ville de Sangmélima.

Dans le domaine des Carburants des « Menaces de panne sèche » pèsent. La situation est redevenue tendue dans la distribution du super et du gasoil. Les automobilistes sont obligés de faire la queue devant les rares stations-service qui disposent de carburant. Preuve que les pouvoirs publics n’ont pas trouvé une solution durable aux problèmes qui ont prévalu en début d’années et que pend sur le consommateur, comme une épée de Damoclès, la menace d’une hausse des prix à la pompe. Ecrit Terre Promise Hebdo.