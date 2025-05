La diaspora combattante camerounaise de Belgique se rappelle de Folefack Sontsa Ebenizert :: BELGIUM

1er mai 2008- 1er mai 2025, dix-sept ans après le décès tragique du Camerounais Folefack Sontsa Ebenizert dans le centre fermé des sans papiers de Merksplas en Belgique, le Collectif Folefack, l'asbl CEBAPH, le CODE, le Mouvement de Février 2008 au Cameroun, la Fondation Moumié, CCL-Libération,ASMA, ont organisé une cérémonie d'hommage à Merksplas, en Belgique.

De Bruxelles à Merksplas, il faut parcourir près de 110 km. Le chemin est long mais spacieux.Pour la commémoration de cette année, plusieurs passagers se souviennent encore du jour où ils avaient été expulsés du vol n° 351 de la compagnie SN Brussels Airlines en direction de Douala-Kinshasa.

Le 26 avril 2008,trois passagers avaient été débarqués par les forces de l'ordre d'un avion de la société Brussels Airlines, parce qu'ils avaient manifesté leur désapprobation face à une tentative de rapatriement à partir de Brussels Airport du Camerounais Ebenizert Folefack Sontsa

La commémoration

En ce 1er mai 2025 à Merksplas, les discours et les couleurs du Cameroun rappellent que ce jour est spécial. Les images de Folefack trônent sur des vitres des véhicules des membres et sympathisants du Collectif Folefack qui se sont déplacés. Le téléphone crépite, c'est le président du Collectif Folefack, Eric Nguemaleu qui à partir du Cameroun, en compagnie des parents du feu Folefack transmettent un message d'encouragement à tous ceux qui ont eu une pensée pieuse en la mémoire de leur fils décédé le 1er mai 2008.

Une gerbe de fleurs sera déposée à l'entrée de ce centre. "Aujourd’hui, il est plus que temps de dénoncer l'attitude des autorités belges et même françaises qui s'entêtent à faire embarquer des candidats à l'expulsion forcément dans les vols commerciaux. Je reste profondément marqué par cette perte" affirme Gisèle Emegue, membre du comité d'organisation de la cérémonie de ce jour.

Le procès

La plainte déposée en vue d’éclaircir les circonstances de la mort de Folefack suit toujours son cours…Le juge ayant ordonné en 2012 un non-lieu pour les trois passagers qui avaient été débarqués le 26 avril 2008 par les forces de l'ordre d'un avion de la société Brussels Airlines.

Avec ce non lieu, l'avocat de Folefack, Maître Alexis Deswaef, soupçonne un "classement vertical" de sa plainte.

Selon lui la Belgique violerait l'article 3 de la convention européenne stipulant que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il rappelle qu'un Etat doit tout mettre en œuvre pour examiner les plaintes des victimes. La plainte au civil étant rejetée, il ne reste plus que celle liée au pénal..

Cette année, en dehors du Collectif Folefack, de l'asbl Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine (CEBAPH, Ndlr), Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun,le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), la Fondation Moumié, CCL-Libération (Comité citoyen pour la libération des prisonniers politiques Camerounais),ASMA (Action solidaire pour Marafa) faisaient partie du comité d'organisation.

Tous ont tenu d’une part à marquer leur solidarité avec la famille Folefack et d’autres parts à se joindre à l’appel pour que Justice soit faîte. Toutes ces organisations continuent à faire confiance à la Justice belge ainsi qu’à l’avocat du défunt Maître Alexis Deswaef pour faire triompher la vérité dans cette douloureuse affaire. Tous attendent depuis 17 ans maintenant que la procédure judiciaire arrive à son terme pour pouvoir faire son deuil.