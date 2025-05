BELGIQUE :: IA et Développement Durable en Afrique : Journée Spéciale à Bruxelles par l’IRES :: BELGIUM

Bruxelles Accueille une Journée Spéciale sur l’IA et le Développement Durable en Afrique

L’Institut Rhumsiki des Études Stratégiques (IRES) organise, le samedi 3 mai 2025 à Bruxelles, une journée exceptionnelle dédiée à l’intelligence artificielle (IA) et son rôle dans le développement durable en Afrique. Cet événement hybride (présentiel et virtuel) réunira des experts internationaux pour explorer comment l’IA peut répondre aux défis économiques, climatiques et sociaux du continent africain.

Un Événement pour Connecter Expertise et Action

La journée s’articulera autour de conférences, de tables rondes et d’échanges pratiques. Parmi les intervenants figurent le Prof. Thierry Amougou (UCLouvain), spécialiste de l’IA et de la croissance économique durable, et le Dr. Aminou Mal Adji, ancien de l’Agence Spatiale Européenne, qui abordera l’IA dans la lutte contre le changement climatique.

Programme Phare :

- IA et agriculture : Le Dr. Oumarou Balarabé, consultant international, présentera des solutions technologiques pour optimiser les rendements agricoles.

- IA et éducation : Le Prof. Alain Mille (Université de Lyon) expliquera comment l’IA peut réduire les inégalités d’accès à la formation.

- Données et géopolitique : Joël Parfait Kuaté, entrepreneur tech, analysera les enjeux de la transformation numérique en Afrique.

Pourquoi Participer ?

Cet événement est une opportunité unique pour :

1. Découvrir des cas concrets d’IA appliquée à la durabilité.

2. Échanger avec des acteurs clés de l’innovation africaine et européenne.

3. Bénéficier de retours d’expérience sur les défis techniques, éthiques et financiers.

Informations Pratiques

- Date : Samedi 3 mai 2025

- Lieu : GC Pianofabriek, Rue du Fort 35, 1060 Bruxelles

- Inscriptions : Gratuites sur [www.institut-rhumsiki.com]

- Contact : +32 486 106 100 / info@institut-rhumsiki.com