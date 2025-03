CAMEROUN :: 40 ans de pouvoir controversé, les militants du RDPC s’agitent pour un nouveau mandat de Paul Biya :: CAMEROON

Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC, au pouvoir à Yaoundé depuis sa sortie des fonts baptismaux en 1985 a soufflé sur ses 40 bougies ce Lundi 24 Mars 2025. En lieu et place d’un bilan de ces années de gestion des choses publiques, les militants ont brandi la carte de la motion de soutien à leur champion pour la présidentielle 2025.

40 ans après, que reste-t-il de la politique du renouveau impulsée par le président Paul Biya lors de son accession à la magistrature suprême en 1982 ? Une politique portée par son parti politique et qui a pour maitres mots Rigueur dans la gestion et moralisation dans les comportements. Pour le Libéralisme Communautaire, l’ouvrage qu’il avait commis a cet effet prônait pour l’ouverture Démocratique et le bien-être des citoyens Camerounais.

40 après, que reste-il du Renouveau ? Le septentrion, jadis bastion imprenable du RDPC menace de basculer dans l’opposition. Un militant de cette Région fulmine « Toutes les promesses de campagne faites par les élites et les cadres de notre parti ne sont pas respectées. Chaque année, ils nous promettent les mêmes choses les inondations nous menacent le Boko Haram nous tue. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes » Les Régions anglophones du Nord-ouest et Sud-Ouest sont en proie aux velléités sécessionnistes depuis l’année 2016. Au dehors la mauvaise gouvernance s’est érigée en mode de gestion avec pour conséquence la corruption généralisée.

La vie chere a fait maigrir le panier de la ménagère ainsi qu’on observe un ralentissement de la production du à l’absence de l’énergie.

Malgré ce tableau préoccupant, 40 après, le RDPC se satisfait « Nous sommes un pays en construction au cours ces 40 dernières années, nous avons évolués de la politique des grandes ambitions à la politiques des grandes réalisations en passant par la politique des grandes opportunités » Et ce n’est pas tout.

40 ans après Le journal La Meteo, paraissant à Yaoundé la capitale politique et siège des institutions révèle que « Paul Biya, déjà plébiscité dans le Nyong-et- Mfoumou ». Tous les méga-meetings organisés sur l’ensemble du département, ce 24 mars, le démontrent à suffire.

De Mengang à Akonolinga en passant par Endom et Ayos, même dans les villages les plus reculés, à l’instar de Niamvoudou dans le groupement Yebekolo-Est, les différentes commémorations, réglées comme du papier à musique, étaient très belles. Et riches en sons et couleurs, également. L’engagement des populations en général et particulièrement celui des militants et sympathisants du Rdpc, parti au pouvoir, qui à l’occasion célébrait ses 40 bougies d’existence et au commandement sans discontinuité, sont des plus formels.