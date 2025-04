CAMEROUN :: Paul Biya entretien le mystère autour du congrès du RDPC avant la présidentielle. :: CAMEROON

Qui sera le candidat du Rassemblement Démocratique Du Peuple Camerounais RDPC, à l’élection Présidentielle de 2025 au Cameroun ? En l’état actuel des choses au sein du parti au pouvoir à Yaoundé depuis 1985, il est difficile de donner une réponse claire à cette préoccupation.

Sur le champ politique et notamment au sein du parti, les thèses s’affrontent, les une aussi pertinentes que les autres. Avec en toile de fond une bataille larvée entre les jeunes et les caïds du parti. A l’instar de Léon Thriller Onana, militant de base et conseiller municipal à Mbalmayo, les jeunes invitent à la tenue du congrès du parti, instance qui investit le président du Parti.

A l’opposé, les cadres apparatchiks du parti parmi lesquels on recense les membres du gouvernement ainsi que les instances dirigeantes telles que le comité central et les autres démembrements militent pour le statut quo. Ici on évoque une disposition des statuts du RDPC qui stipule que le président du parti est son candidat à l’élection présidentielle. Finalement, Paul Biya est-il un président hors la loi ? la nécessité de la tenue d’un congrès du parti devient de plus en plus pressante. Avec pour but de mettre fin à toutes ces spéculations.

La presse du Cameroun s’est invitée dans ce débat sur la Pression d’un congrès du Rdpc. C’est le cas de La Primeur de L’info Plus qui estime qu’il est « Sans objet ! ». A 06 mois de l’élection présidentielle prévue en octobre 2025, certains compatriotes très inspirés en la matière demandent avec insistance la tenue d’un congrès extraordinaire du Rdpc aux fins illégitimes et inavouées. Ils se lancent brutalement dans l’exégèse d’une famille politique qui n’est pas la leur. Pour leur gouverne, Paul Biya est le candidat du Rdpc. Si cela peut arrêter les débats lassants et stressants.

Ce que le journal Le Point de Yaoundé la capitale qualifie de « L’affutage … ». Pour les joutes électorales à venir, le parti au pouvoir entend mettre les petits plats dans les grands. Déterminée à rééditer ses exploits antérieurs en Octobre prochain, la direction du parti de la flamme ardente a pris la semaine dernière, d’importantes décisions en réaménageant ses instances. Pour mener à bien sa stratégie, de nouveaux membres titulaires du Comité central, chefs de délégations permanentes régionales et départementales ont été désignés.

En attendant, sur le terrain on assiste à « La bataille du Grand Nord ». Le journal Intégration explique que, Traversés par de puissants courants mémoriels, l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême-Nord entendent jouer les premiers rôles lors du scrutin d’octobre prochain. Sur le coup, via la distribution de quelques strapontins au sein de son parti, Paul Biya cherche tant bien que mal à museler le flot montant de critiques à l’égard de sa gouvernance quarantenaire.