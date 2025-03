CAMEROUN :: Paul Biya nomme son équipe de campagne pour la présidentielle 2025 :: CAMEROON

Il s’agit de trois importantes décisions dont l’une portant désignation des membres titulaires du Comité central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé. Et les deux autres portantes nominations des chefs de délégations dans certaines délégations permanentes Régionales et départementales du Comité central. Avec l’entrée de plusieurs membres du gouvernement.

Signe des temps ou simple hasard de calendrier ? Le rituel est connu au rdpc à l’approche des échéances électorales. Des nominations au comité central et au sein des délégations permanentes du Parti. Des équipes de campagnes qui se déploient sur le terrain. Il n’y a pas de doute et Jean Nkuete le Secrétaire General du Comité Central du parti a planté le décor « Ces décisions du président National participent de la mobilisation optimale des ressources humaines militantes en vue d’assurer une préparation efficace du parti aux échéances électorales en perspectives, notamment l’élection du Président de la République.

Dans le Fonctionnement du Rdpc Le dispositif de campagne renforcé . Trois décisions du Président, Paul Biya ont été signées les 25 et 26 mars derniers. Celles-ci portent désignation de 28 nouveaux membres du Comité centrale, nomment des chefs de délégations permanentes du Comité Central du Rdpc dans quatre régions, portant nomination de chefs de délégations permanentes dans 16 départements. Une véritable mobilisation des troupes avec des ministres tels que Beti Assomo, délégué à la Présidence chargé de la défense, Ernest Ngalle Bibehe des transports, Joseph Anderson Le, de la fonction publiques… Ainsi que des Directeurs généraux des grandes Sociétés d’Etat telle que Yah Sunday Judth de Intelcam.



Pour Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics, « Paul Biya redistribue les cartes ». Des décisions du président national signées les 25 et 26 mars et rendues publiques hier par le Secrétaire général du Comité central nomment de nouveaux membres titulaires au Comité central ainsi que certains chefs de délégations permanentes régionales et départementales.