Jeunesse Camerounaise 2025 : Inscrivez-vous pour un Changement Politique Sans RDPC :: CAMEROON

Depuis 43 ans, le Cameroun est dirigé par un système usé, marqué par des caciques du régime, des détournements de fonds publics, et une élite politique qui préfère chanter les louanges d’un président éternel plutôt que de servir le peuple. À 93 ans, Paul Biya incarne un symbole de stagnation. Comment imaginer qu’un leader âgé puisse porter les espoirs de 30 millions de personnes jusqu’à 100 ans ?

La jeunesse camerounaise représente plus de 60 % de la population. Pourtant, son avenir est confisqué par des dirigeants malhonnêtes et des leaders religieux ou traditionnels complices. Le temps est venu de reprendre le pouvoir par les urnes. S’inscrire sur les listes électorales n’est pas un geste anodin : c’est un acte révolutionnaire pour construire un Cameroun nouveau, libéré du RDPC et de ses criminels à cols blancs.

Pourquoi 2025 est une opportunité historique ?

1. Une démographie jeune : La majorité des électeurs potentiels ont moins de 35 ans.

2. Une prise de conscience collective : Les réseaux sociaux révèlent chaque jour les abus du régime.

3. L’échec du système actuel : Corruption, chômage, et infrastructures délabrées prouvent que le RDPC a échoué.

Agir au-delà des divisions

L’appel à l’unité est crucial. Les clivages ethniques et partisans doivent céder la place à un mouvement national. Imaginez un pays où les compétences remplacent les connivences, où l’argent public sert le peuple, et où la jeunesse innove au lieu de subir.

Comment concrétiser ce changement ?

- Inscription massive sur les listes électorales : C’est la première étape pour rendre le vote incontestable.

- Sensibilisation via des canaux locaux : Radio, rencontres communautaires, et influenceurs engagés.

- Pression citoyenne : Exiger la transparence des institutions et dénoncer les fraudes.

Un autre Cameroun est possible

Le RDPC n’est pas une fatalité. Des nations comme le Ghana ou le Botswana ont montré que le renouveau politique est réalisable. La jeunesse camerounaise doit croire en sa force et refuser la résignation.

2025, c’est maintenant. L’inscription sur les listes électorales est le premier pas vers une alternance pacifique. Ne laissons pas les caciques du régime voler notre futur.