La romancière camerounaise Calixthe Beyala, célèbre pour ses œuvres engagées comme La Petite Fille du Réverbère, a récemment partagé son analyse des élections présidentielles camerounaises prévues en octobre. Dans un post virulent, elle a désigné deux candidats « sortant du lot » : Akere Muna et le Professeur Kamto. Tous deux hommes de loi, ils incarnent pour elle un espoir de renouveau politique.

Pourquoi Akere Muna et Kamto ?

Beyala explique que son cœur penche pour Akere Muna, ancien président de Transparency International et figure anti-corruption. Elle salue cependant les « qualités exceptionnelles » du Professeur Kamto, qu’elle décrit comme un « grand intellectuel ». Cette prise de position, rare chez une autrice habituellement discrète sur la politique, soulève des questions sur le rôle des intellectuels dans la transition démocratique.

Une Sortie Qui Divise

Si certains internautes applaudissent son courage, d’autres critiquent ses motivations. Pour ses détracteurs, Beyala dénoncerait le pouvoir actuel par opportunisme, et non par conviction. Ces accusations reflètent un clivage profond au Cameroun, où la crédibilité des critiques politiques est souvent remise en cause.

Analyse des Profils des Candidats

- Akere Muna : Avocat international, il symbolise la lutte contre les détournements de fonds publics. Son programme mise sur la transparence et la jeunesse.

- Professeur Kamto : Leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), il séduit par son éloquence et ses propositions réformistes.

L’Impact d’un Soutien Médiatique

L’influence de Beyala, lauréate du Grand Prix du Roman de l’Académie Française, pourrait mobiliser un électorat jeune et urbain. Cependant, son appel soulève une question clé : les artistes et intellectuels doivent-ils s’engager en politique ?

Réactions en Ligne : Un Débat Passionné

Sur les réseaux sociaux, les réactions oscillent entre soutien et scepticisme. Certains rappellent que Beyala a déjà critiqué le régime de Paul Biya, tandis que d’autres l’accusent de chercher à influencer l’opinion sans proposer de solutions concrètes.

Pourquoi Ces Élections Sont Cruciales ?

Le Cameroun fait face à des défis majeurs : crise économique, tensions sécuritaires, et une jeunesse en quête d’opportunités. Les électeurs attendent des candidats qu’ils priorisent la lutte contre la corruption et l’accès à l’éducation.

Un Appel à l’Engagement Citoyen

Que l’on approuve ou non son opinion, le message de Beyala rappelle l’importance de la participation aux élections présidentielles. En octobre, chaque vote comptera pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire camerounaise.