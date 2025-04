FRANCE :: Maliki FOSSI, un animateur par passion qui avance à grands pas

Se faire une place à Paris n’est pas chose aisée, quel que soit le domaine. Mais Maliki FOSSI — que j’appelle affectueusement Narcisse TAKAAM — incarne parfaitement l’exemple du guerrier, du conquérant, et surtout, de la résilience.

Passé par la chanson, avec un brin d’humour toujours bien dosé, il a su, au fil du temps, travailler avec acharnement pour atteindre aujourd’hui le sommet de son art.

Véritable passionné du micro, Maliki anime avec aisance toutes vos soirées, qu’il s’agisse de soirées privées ou de galas prestigieux, comme ce fut le cas récemment à Hambourg, en Allemagne. Ce soir-là, le grand gala de la Top Succès reposait entièrement sur ses épaules.

Et c’est avec finesse et pondération qu’il a su mener à bien cet événement d’envergure, au plus grand bonheur des invités venus nombreux partager ce beau moment de culture.

Bon vent à toi, artiste du micro !