ALLEMAGNE :: TOP SUCCÈS POUR LA GALA NIGHT DE HAMBURG : RECORD DE PARTICIPATION ET LARMES DE JOIE :: GERMANY

La ville portuaire et vibrante de Hambourg, en Allemagne, a accueilli avec éclat la 5ème édition de son Business Forum, couplée à la désormais incontournable Gala Night, réunissant une diaspora plus que jamais mobilisée.

La communauté s’est déplacée en nombre pour soutenir une femme visionnaire, défiant tous les pronostics d’échec annoncés. Une mobilisation exceptionnelle pour faire bloc autour d’un projet ambitieux.

Le Business Forum a enregistré une affluence record, avec des intervenants de haut niveau venus d’horizons variés pour transmettre un message fort d’entrepreneuriat, de persévérance et de dépassement de soi. Un discours résolument décomplexé, inspirant, axé sur les valeurs de dynamisme et de travail acharné.

La soirée de gala, quant à elle, fut un concentré d’émotion et de gratitude. L’entrée à genoux de la promotrice, en guise de remerciement à tous ceux qui ont cru en son rêve, a bouleversé l’assistance. Chaque invité a été accueilli avec les honneurs, dans une ambiance d’unité et de célébration de la réussite collective.

Côté scène, la jeune et talentueuse Destigny a captivé le public avec sa voix suave, ouvrant la voie à la star très attendue Longue Longue. Fidèle à sa réputation, l’artiste a électrisé la salle, au point de ne plus vouloir quitter la scène tant l’ovation et la demande du public étaient fortes.

Une édition inoubliable qui donne déjà rendez-vous pour la 6ème édition, que l’on attend avec impatience !