Un nouveau partenaire pour Aéroport du Cameroun S.A pour la modernisation de l'accueil des passagers :: CAMEROON

La cérémonie a regroupé le Ministre des Transports Jean Ernest Ngalle Bibehe Masséna, M .Thomas Owona Assoumou Directeur Général des ADC S.A, Directeur Général régional de Lagardère Travel Retail Afrique de l’Ouest, du CEO du groupe, d’autres personnalités notamment Célestine Ketcha Courtès Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, le gouvernement de la région du Centre, les cadres de ADC S.A, plusieurs directeurs venus vivre l’évènement.



Mot de Sountou Bousso, CEO de Lagardère Travel Retail Western Africa « Nos boutiques Aelia Duty Free en Afrique répondent évidemment aux exigences internationales les plus strictes, mais ont surtout la particularité d’offrir aux voyageurs une expérience unique. Les produits de luxe étrangers côtoient fièrement les meilleurs produits de nos terroirs, dans le strict respect des codes de l’industrie du Luxe et du Travel Retail.

Les richesses intrinsèques de chaque pays méritent d’être magnifiées au sein de nos écrins commerciaux, passages incontournables pour chaque voyageur. Ce parti pris est ancré dans chacune des 5 nouvelles boutiques pensées et conçues pour les aéroports du Cameroun. De la façade au mobilier, du Sense of Place aux produits locaux, nos espaces se veulent relais et témoins des innombrables richesses africaines.

Ce projet, dont la signature effective est intervenue le 10 septembre 2024, est livré dans un délai record grâce à une combinaison savante entre notre capacité de groupe international et l’engagement indéfectible de partenaires locaux. Particulièrement et saluons les, grâce aux Aéroports du Cameroun (ADC) sous le leadership de son DG M. Thomas Owona Assoumou et au soutien M. Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè, Ministre des Transports du Cameroun, dont la vision pour transformer les zones de voyage suffit à notre concours. Notre implantation au Cameroun a permis la création d’une centaine d’emplois directs répartis entre Lagardère Travel Retail Cameroun (60%) et nos différents partenaires (40%). Plus d’une centaine d’emplois indirects ont également été pourvus auprès de nos partenaires techniques et logistiques.

Par ailleurs, il me paraît essentiel de souligner que Lagardère Travel Retail s’inscrit désormais dans une certaine logique panafricaine. Nous avons importé des compétences sénégalaises, gabonaises, gambiennes etc, afin de nous garantir des ressources humaines efficientes au Cameroun.

Et fidèles à notre culture du renforcement des compétences, chaque collaborateur bénéficie de leurs savoir-faire, formations et qualifications, favorisant ainsi un nouveau catalogue de compétences au service du Cameroun. Le Cameroun marque une étape clé dans notre vision pour le continent africain : Aelia Duty Free comme reflet et vitrine de l’innovation durable en matière de travel retail, au bénéfice des voyageurs et des économies locales.

De nouveaux points de vente innovants, technologiquement avancés, et profondément enracinés dans leur environnement culturel et économique… »

Lagardère Travel Retail a inauguré ses boutiques à Yaoundé-Nsimalen le 10 avril 2025 avec la collaboration des autorités camerounaises. L’événement a continué par la coupure du ruban, suivie d’une visite guidée des boutiques flambant neuves. Les visites des convives ont permis de découvrir des concepts innovants, une sélection de marques internationales et locales, et une promesse d’expérience client haut de gamme pensée pour sublimer chaque passage en zone duty-free. Dans les bonnes habitudes Africaines, cette inauguration s’est achevée par un cocktail.

« Avec cette inauguration, Lagardère Travel Retail confirme son engagement à participer activement à la modernisation des infrastructures aéroportuaires africaines, en mettant l’excellence au service des voyageurs et de l’économie locale. L’implantation de Lagardère Travel Retail dans les aéroports internationaux de Douala et Yaoundé-Nsimalen marque un tournant majeur pour le groupe.

Ce développement s’inscrit dans une dynamique plus large d’expansion en Afrique centrale, avec une triple ambition : Enrichir l’expérience des voyageurs, avec des boutiques modernes, immersives et conviviales, Stimuler l’économie locale, en valorisant les savoir-faire et les productions camerounaises et créer des emplois durables et qualifiés, à travers des partenariats et formations locales.