Dans les coulisses de l'organisation de la 2ème édition du Grand Gala 2.0 dédié au corps médical, une véritable féérie se prépare. La promotrice de renommée internationale, Claire Carine NTOLO, met en place un événement qui promet d'être encore plus éblouissant que la première édition qui avait été organisée avec Grâce Déca comme artiste invitée. Cette nouvelle soirée s'annonce plus lumineuse, plus raffinée et plus glamour que jamais, et elle est spécialement conçue pour honorer et célébrer le travail inestimable du corps médical.

Son manager, DJ Raoul, avec plus de 20 ans d'expériences à la clé et ses multiples connaissances, s'attèle en coulisse pour donner de l'éclat à ce grand rassemblement à venir.



Claire Carine NTOLO est une organisatrice d'événements mondialement reconnue pour son talent exceptionnel. Quand on dit "mondialement", c'est pour souligner que son influence transcende les frontières, touchant chaque coin de la diaspora. Elle a conquis le cœur du public, y compris celui du corps médical, en utilisant son style unique, sa puissance d'organisation, et sa capacité à rassembler autour d'elle tous ceux qui apprécient les soirées exceptionnelles qu'elle crée.





Le lieu choisi pour cette soirée magique est le salon Hoches à Paris, situé dans le 8ème arrondissement, à proximité des Champs-Élysées. Claire Carine NTOLO a la réputation de magnifier les carrières des artistes et d'attirer l'attention du monde sur ses événements. Son succès colossal en fait une figure emblématique dans l'organisation de soirées en France, et au-delà. Sa détermination à briller à l'échelle internationale l'a propulsée au sommet, devenant ainsi l'une des organisatrices les plus célèbres de tous les temps dans l'hexagone.



Derrière cette soirée exceptionnelle se trouve une équipe jeune et dévouée qui, loin du tumulte parisien, travaille jour et nuit sous la direction de son manager DJ Raoul, pour que ceux qui s'occupent de notre bien-être quotidien, qu'il s'agisse d'agent d'entretien hospitalier, auxiliaire de vie sociale, aide médico socio psychologique, d'infirmiers, d'ambulanciers, psychomotricien, ergothérapeute, d'aides-soignants ou de médecins, retrouvent toute la reconnaissance qu'ils méritent lors d'une soirée chic et glamour.

DJ Raoul, c'est plus de 20 ans au service de la culture sur la place parisienne et au-delà, talentueux et dévoué, il a la lourde responsabilité de conduire cette soirée au firmament du succès.



Claire Carine NTOLO, présidente fondatrice de l'Association Renaissance Santé, est non seulement une maîtresse de l'organisation, mais elle est aussi une femme qui être au milieu des amis et frères avec qui elle créé l’ambiance. Les soirées qu'elle crée sont élégantes et gracieuses, un élément clé de son charme.



Cependant, Claire Carine NTOLO ne se limite pas à l'événementiel. Elle est également une militante engagée dans des causes sociales importantes, travaillant sur des projets qui bientôt seront dévoilés au grand jour. Elle est devenue un exemple solide et stable dans le monde du divertissement, montrant que l'art de l'organisation peut être utilisé pour sensibiliser et soutenir des causes essentielles.



L'événement prévu pour le 25 mai 2024 se déroulera en deux étapes : une grande conférence-débat en journée, animée par des spécialistes de haut niveau, sur le thème de l'insuffisance rénale, suivie en soirée d'un gala somptueux pour honorer ce corps. La réservation pour ce grand spectacle est vivement conseillée, car les places sont limitées.



Nous attendons avec impatience le 25 mai 2024, date à laquelle les salons Hoches à Paris accueilleront le corps médical sous le label "RENAISSANCE SANTÉ" avec la sublime Claire Carine NTOLO. Elle est bien plus qu'une simple organisatrice d'événements, elle est une icône de cet art, une artiste accomplie dont le savoir-faire dans le monde des événements continuera à inspirer de nouvelles générations.