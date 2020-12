Le groupe s’est engagé dans l’innovation. Une conférence de presse a eu lieu à Douala, au siège du groupe. Avec, au menu des innovations, un réseau globus, le bilan post covid-19, le lancement d’un showroom digital Actva, une nouvelle offre Activa santé individuelle le tout enveloppé dans une digitalisation par une application mobile Activa.

Vingt deux ans après sa sortie des fonts baptismaux, le groupe Activa poursuit son contrat passé avec le client Africain « contribuer efficacement à l’amélioration de l’image de l’assureur Africain. Accroitre de manière significative le taux de pénétration de l’assurance sur le continent » Au cours de conférence de presse, Richard Lowe, le président Directeur General du Groupe l’a d’ailleurs réitéré « le paiement du sinistre est l’acte commercial le plus important » Pour y parvenir, le groupe s’est mis en mode innovation par la conception des solutions d’assurances.

Un engagement qui s’est fait dans un environnement de Covid-19 venu impacter le marché par le ralentissement de l’économie. Seulement et malgré cette situation de ralentissement, dans son action citoyenne, la fondation Activa a été aux cotés des différentes communautés à travers diverses actions comme les dons de matériels sanitaires, l’émission de couvertures sanitaires et autres. L’occasion était ainsi donnée au groupe activa de se rapprocher davantage de ses assurés. Pour Richard Lowe « nous adaptons nos solutions pour être plus proches de nos clients et répondre aux problématiques actuelles »

Il en est ainsi de la nouvelle offre Activa Santé Individuelle qui est la solution pour faciliter à plus de personnes l’accès aux soins médicaux, pharmaceutiques, ainsi que la prise en charge des frais d’obsèques. Cette prestation qui s’adapte à toutes les bourses sur un reseau étendu donne lieu à une prise en charge instantanée grâce à une carte expresse-santé délivrée par Activa. Le tout géré dans une application mobile Activa qui vient répondre au souci de dématérialisation par la digitalisation des procédures à Activa.

Cette application accessible sur Iso et Android permet aux assurés d’accéder à leurs comptes via un système standard d’identification. Avec reconnaissance faciale pour éviter toute confusion. Il s’agit pour Activa d’arrimer ses assurés au monde digital pour bénéficier des ses avantages qui leur permettent de gérer leur comptes, souscrire à tout moment, s’informer sur de nouvelles offres, déclarer les sinistres et suivre l’avancement de leurs traitements, communiquer avec le conseiller client tout en étant à leur domicile.

La démonstration de ce « know how » digital par la dématérialisation de l’assurance se fait à l’agence Activa de Douala Mall qui a un potentiel de 5000 visiteurs par jour. Il s’agit d’un point de vente futuriste, multiservices dans lequel les clients ou visiteurs de passage au Grand Mall seront emmenés à souscrire de manière totalement digitale à toutes les solutions vie et non-vie de Activa.

Avec notamment l’expérience d’obtenir une assurance en quelques secondes. Bien plus, dans son ambition panafricaine, le groupe Activa a créé le réseau Globus, un système de guichet unique qui offre un service globalisé d’assurances sur tout le continent Africain quelle que soit la langue, la devise et la législation. Il fédère des compagnies d’assurances situées dans 51 pays du Nord au sud de l’Afrique.