Au mois de janvier 1958, neuf repères de maquisards sont détruits, les guérilleros qui s’y trouvaient sont tués.

Le 15 janvier 1958, alors que Ruben Um Nyobè se trouve au bord d’une rivière pour prendre son bain, il voit accourir le nommé Silas Makang qui l’informe qu’une patrouille de soldats français arrive sur les lieux où se trouve son refuge. Sauve-qui-peut général. Um Nyobè décampe en toute hâte. Il a tout juste le temps de ramasser ses documents et de détaler qu’il entend des voix pas très loin. Lorsque les soldats français parviennent au lieu qui leur avait été indiqué, ils ne trouvent plus personne. Deux jours plus tard, à savoir le 17 janvier 1958, Yebel Malip, un proche de Ruben Um Nyobè est tué au cours d’une embuscade tendue par l’armée française. Au mois de février 1958, de nouveaux repères de maquisards sont détruits, et les guérilleros surpris sur les lieux, massacrés, après une faible résistance. Des exécutions de ce type se multiplient de manière inquiétante. La situation devient intenable au maquis.

Au mois de mars 1958, les premières défections se font dans les rangs de l’armée de l’UPC. 70 guérilleros, dont les familles ont été prises en otages dans leurs villages, désertent le maquis. Ils sont aussitôt mis aux arrêts, conduits à la prison centrale d’Edéa, et, on n’entendra plus jamais parler d’eux…



Le 30 avril 1958, plusieurs proches et hauts cadres de l’armée de l’UPC trouvent la mort au cours de combats avec l’armée française. Il s’agit des nommés Sonlep, « Cœur vaillant », Nest et Ndembe. Ces décès attristent profondément Ruben Um Nyobè.



Toujours au mois d’avril, 85 autres guérilleros de l’UPC désertent ses rangs, et rejoignent à leur tour leurs villages. Même chose, leurs familles ont été prises en otages, ils n’avaient plus d’autre choix que de se rendre. Ils sont également mis aux arrêts, et conduits à la prison centrale d’Edéa. Nul, non plus, n’entendra plus jamais parler d’eux …



Le 7 juin 1958 est une date des plus tristes pour Ruben Um Nyobè. En effet, Isaac Nyobè Pandjok, le « général » qui commande l’armée de l’UPC est abattu au cours d’une embuscade tendue par l’armée française.



Cette nouvelle produit l’effet d’une bombe dans les rangs des troupes de l’UPC. Un véritable désarroi s’y installe. Comme conséquence directe de cette mort, 120 guérilleros déposent, à leur tour, les armes. Même traitement que les précédents.



Au mois de juillet 1958, 130 nouveaux déposent les armes, 145 au mois d’août.[ - Décompte établi à partir des pages du livre de Georges Chaffard, « Les carnets secret de la décolonisation ».]

………………………..

Avant-propos

Chapitre I :

Le boycott « actif » du scrutin du 23 décembre 1956 : le départ de tout

A - La décision de l’UPC de recourir au boycott violent du scrutin du 23 décembre 1956.

B - L’assassinat du Dr Delangue et Mpouma : les conséquences.

Chapitre II :

La guerre ingagnable du maquis

A – Um au maquis malgré lui

B – Le rapport de forces hautement défavorable

Chapitre III :

Le refus de sortir du maquis par Um Nyobè

A – Le rejet d’une élection partielle spéciale pour Um Nyobè en Sanaga-Maritime

B – L’échec de la médiation de Thomas Mongo.

Chapitre IV :

Um Nyobè manque une occasion idoine de rester en vie et de ramener la paix en Sanaga-Maritime

A – La difficulté pour Um à modifier sa pensée.

B – Um aurait pu continuer la lutte en tant que député comme

Nkrumah au Ghana.

Chapitre V :

Um Nyobè manque une occasion inespérée de lever l’interdiction

de l’UPC en 1957

A – Um député en 1957: l’UPC réhabilitée à court ou à moyen terme.

B – Um député : le maquis à l’ouest aurait-il prospéré ?

Chapitre VI :

Hécatombe et défections du maquis : un signe avant-coureur

de la mort d’Um Nyobè

A – La violence de la répression de l’armée française.

B – Le spectre de la mort autour de Um Nyobè : l’exécution

successive de très proches.

Chapitre VII :

L’ultime tentative de sauver Um Nyobè par le Dr Bebey Eyidi au mois d’août 1958

A –Um décide enfin de sortir du maquis mais y renonce aussitôt

de nouveau.

B – Les adieux de Bebey Eyidi à Um Nyobè.

Enoh Meyomesse

………………………………………………….

