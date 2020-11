L'organisation de la coupe d'Afrique des nations au Cameroun, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive en suscitant une pléthore d'incertitudes en raison du retard conséquent des travaux dans plusieurs sites à l'instar de Garoua Bafoussam et et Yaoundé devant abriter cette messe Africaine du football.

Après avoir prorogé la tenue de la coupe d'Afrique des nations au Cameroun pour 2022, alors que c'était initialement prévue en janvier 2021, la confédération africaine des nations enverrait une mission d'inspection la fin de ce mois au Cameroun, afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux dans les sites évoqué.

Pour parer à toute éventualité, les dirigeants de l'instance africaine de football, auraient approchés le Gabon pour co-organiser avec le Cameroun en raison de la panoplie d'infrastructures qu'il dispose pour avoir abrité l'édition de 2017.

ll est important de souligner que d'après certaines indiscrétions recueillies dans le paysage sportif Africain, un retour de la compétition en janvier se précise entre le 15 janvier et le 14 février 2021.